제보자

추미애 후보 측 총괄특보단장을 맡은 A씨는 지난 24일 열린 경기도호남향우회 간담회에서 마이크를 잡고 '언론에 보도되지 않은 내용'이라며 경선 득표율 수치를 구체적으로 언급해 논란이 일고 있다. 또한 그는 호남향우회가 추미애 후보를 지원하는 것처럼 발언해 공직선거법 위반 소지가 있다는 지적을 받고 있다.더불어민주당 경기도지사 후보를 뽑는 경선이 본경선을 앞둔 가운데, 특정 후보 측 인사가 비공개 원칙인 경선 득표율을 공개적으로 언급했을 뿐 아니라 선거운동을 할 수 없는 향우회가 후보를 지지하는 발언을 한 사실이 확인돼 공직선거법 위반 논란이 일고 있다.27일 <오마이뉴스>가 입수한 제보 영상에 따르면, 추미애 후보 측 총괄특보단장을 맡은 A씨는 지난 24일 열린 경기도호남향우회 간담회에서 마이크를 잡고 '언론에 보도되지 않은 내용'이라며 구체적인 수치를 언급했다.A씨는 이 자리에서 "언론에 보도된 것은 아니지만, 경기도 득표 상황은 추미애 ○○%, 김동연 ○○%, 한준호 ○○%"라고 밝혔다. 이어 "본경선은 도민 50%, 당원 50%로 진행되며 추 후보가 여성 가산점 10%를 받는다"라며 "당원 투표에서 워낙 큰 차이가 나서 상대 측(김동연·한준호 후보 측)이 상당한 충격을 받은 것 같다"라고 덧붙였다.현재 민주당 경선 규칙상 예비경선 결과 및 구체적인 득표율은 비공개가 원칙이다. A씨 역시 발언 과정에서 "언론에 보도된 상황은 아니지만"이라고 전제해 해당 정보가 비공개 사안임을 인지하고 있었던 것으로 추정된다.특히 공직선거법은 향우회 등 구성원을 대상으로 특정 후보에 대한 지지를 권유하거나 유도하는 행위를 금지하고 있다. 또한 해당 득표 수치가 사실과 다를 경우, 공직선거법 제250조(허위사실공표죄) 위반 혐의가 적용될 가능성도 배제할 수 없다. 제보 영상에 따르면 A씨는 호남향우회가 사실상 추미애 후보를 지지하는 것처럼 발언했다.이와 관련해 당 선관위에도 해당 내용에 대한 신고가 접수된 것으로 알려졌다.제보자 측은 A씨의 발언이 경선 결과를 공개하지 않도록 규정한 당규와 공직선거법을 위반했다고 주장했다. 특히 언급된 수치 자체가 근거 없는 '허위사실'이라는 점을 강조하며 선거의 공정성을 심각하게 훼손했다고 비판했다.김동연, 추미애, 한준호 후보(가나다순)가 참여하는 민주당 본경선은 4월 5일부터 7일까지 진행되며, 당원 50%와 국민여론 50%, 가산점 등을 합산해 정한다. 과반 이상 득표한 후보가 없을 경우 결선 투표는 4월 15일부터 17일까지 진행된다.