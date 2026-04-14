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독도가 '다케시마'라는 이름으로 일본 영토로 표기된 지도(검은 원 부분)박은영
일본 아이들이 '독도'에 대해 처음 배우는 것은 초등 5학년 사회과 수업이다. 영토 문제를 다루는 단원에서 러시아와 분쟁 중인 쿠릴 열도(혹은 북방 영토), 중국과 분쟁 중인 센카쿠 열도(중국명 댜오위다오)와 함께 한국과 '분쟁' 중이라 주장하는 '독도'가 등장한다.
교과서와 담당 교사에 따라 표현의 차이는 있겠지만, 중학교에 진학하면 한국이 독도를 '불법적'으로 점거 중이라는 것이 강조된다. "일본은 국제법에 따라 평화적인 해결을 추구하지만 한국이 응하지 않고 있다"라는 말도 잊지 않는다.
당장 내년이면 초등학교 5학년이 되는 첫째부터, 엄마의 나라 한국이 일본 땅을 불법 점거 중이라 배우게 되는 것이다. 우리 아이는 어떤 마음으로 이 수업을 듣게 될까? 또한 아이 엄마가 한국인인 것을 아는 친구들은 어떤 눈으로 아이를 바라볼까?
지금까지 지인들을 통해 독도에 얽힌 이야기를 듣기만 했지, 정작 나와 내 가족의 문제로 고민한 적은 없다는 것을 새삼 깨달았다. 이번 기회에 아이들을 위해서라도 '독도'에 대해 제대로 짚고 넘어가야겠다고 생각했다.
먼저 일본인 남편에게 물었다.
"학교 다닐 때 독도에 대해 배웠어?"
"전혀."
남편이 독도를 인식한 것은 2005년 '다케시마의 날'이 제정되었을 때라 했다. 학창 시절 교과서에서 배운 기억은 없단다. 심지어 남편은 일본이 독도를 편입했다 주장하는 시마네현 출신임에도 말이다.
"정치가나 활동가들 말고 일반인들은 독도에 관심도 없을 걸?"
그러면서 남편은 일본인은 정치와 종교 문제와는 거리를 두고 싶어 한다고 덧붙였다. 하긴 내 주변만 해도 독도가 어디에 있는지 모르는 사람도 여럿 있으니, 남편 말이 아주 틀린 것도 아니었다.
그러나 일본 국민들의 관심 여부와는 관계없이 독도를 둘러싼 일본 정부의 주장은 해가 갈수록 강해지고 있다고 느낀다. 특히 공을 들이고 있는 것은 교육이다.
지난 2008년 문부과학성이 사회과 '학습지도요령 해설서'를 개정해 독도는 일본 영토이고, 한국이 불법 점거 중이라는 내용을 포함하도록 가이드라인을 만들었다. 이후 제작되는 대부분의 교과서는 해당 내용을 반영하고 있다. 지금 30대 이하의 일본 젊은이들이 윗세대보다 '독도'에 대해 잘 알고 있는 것은 이 때문이다.
나이토 교수의 소신