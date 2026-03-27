국민의힘대전시당

국민의힘 대전시당 공천관리위원회가 27일 1차 공천 심사 결과를 발표했다.국민의힘 대전광역시당 공천관리위원회는 27일 제9회 전국동시지방선거 기초단체장 및 광역의원 1차 공천심사 결과를 발표했다.공천관리위원회는 후보자별 서류심사와 면접심사 결과를 종합적으로 반영해 이번 1차 공천 결과를 확정·의결했다.그 결과에 따르면, 박희조 동구청장과 최충규 대덕구청장은 단수로 공천이 확정됐다. 또한 조원휘 대전시의회 의장도 유성구청장 후보에 확정됐다.중구청장 후보는 김경훈, 김선광, 이동한 예비후보가 3자 경선을 치르게 됐고, 서구청장 후보는 김현호 예비후보와 서철모 현 구청장이 2인 경선을 치른다.광역의원 후보로는 모두 14명이 단수 추천으로 공천이 확정됐다. 구체적 명단으로는 ▲동구1 송인석 ▲동구2 박철용 ▲동구3 정명국 ▲중구1 박주화 ▲중구2 오한숙 ▲중구3 안형진 ▲서구1 김진오 ▲서구5 이중호 ▲서구6 이한영 ▲유성1 김동수 ▲유성2 여황현 ▲유성4 이금선 ▲대덕2 박종서 ▲대덕3 김수연 등이다.경선지역으로 선정된 선거구의 경선 일정은 선거운동 기간이 3월 28일(토)부터 4월 1일(수)까지이며, 선거는 4월 2일(목)부터 3일(금)까지 이틀간 실시된다.기초단체장 경선은 선거인단 투표 50%와 일반 국민 여론조사 50%를 반영하는 방식으로 진행된다.국민의힘 대전광역시당 공천관리위원회는 "앞으로도 당헌·당규 및 관련 규정에 따라 공정하고 엄정한 공천 절차를 이어가며, 시민의 기대에 부응하는 지방선거 준비에 만전을 기해 나갈 방침"이라고 밝혔다.