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더불어민주당 전남광주통합특별시장 본경선을 앞두고 강기정(오른쪽) 후보와 신정훈 후보가 27일 오후 전남 목포시 김대중 노벨평화상 기념관에서 단일화를 선언한 뒤 기념촬영을 하고 있다.더불어민주당 전남광주통합특별시장 본경선을 앞두고 강기정 후보와 신정훈 후보가 단일화를 전격 선언하면서 경선 판도가 요동치고 있다.과반 득표자가 없을 경우 최종 2명으로 압축되는 결선에 진출하기 위해 후보 간 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보인다.강기정 후보와 신정훈 후보는 27일 오후 전남 목포시 김대중 노벨평화상 기념관에서 공동선언문을 통해 "전남광주통합특별시와 이재명 정부의 성공을 위해 당내 경선 과정에서 단일화를 선언한다"고 밝혔다.이어 "이번 단일화는 후보 간 연합을 넘어 하나의 공동체로 나가는 광주와 전남의 뜻을 더 크게 모으기 위한 결단"이라며 "이재명 정부의 성공을 뒷받침하고 경쟁을 넘어 힘을 모으라는 요구에 응답해 통합특별시의 성과를 앞당길 것"이라고 설명했다.두 후보는 자신들을 '국가균형발전의 가치와 정책을 함께 만들어온 동지'로 규정하고, "민주화운동 현장과 국회, 청와대, 지방자치의 자리에서 통합의 기반을 다져왔고 통합특별법 제정과 제도 설계 과정에서도 함께 책임을 다해왔다"고 강조했다.또한 "경선이 단순한 인기 투표로 흘러서는 안 된다는 데 뜻을 같이했다"며 "광주와 전남의 차이와 공통점이 충분히 드러날 수 있도록 시민배심원제와 숙의 토론 도입, 충분한 토론 기회 보장을 요구해왔다"고 말했다.두 후보는 "이제 한 팀"이라며 "서로의 경험과 역량을 모아 반드시 이기는 경선, 반드시 성과로 이어지는 통합을 이루겠다"고 입을 모았다.이어 "공정한 방식으로 단일 후보를 정하고 그 결과에 승복하겠다"며 "이후에는 하나의 힘으로 본선 승리까지 이어가겠다"고 밝혔다.전남광주통합특별시에 대해서는 "이름만 바뀌는 변화가 아니라 일자리와 균형 성장, 촘촘히 연결되는 도시, 자기 힘으로 성장하는 도시를 만들기 위한 통합"이라며 "끝까지 통합을 완성하겠다"고 강조했다.