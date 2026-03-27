연합뉴스, 김보성

전재수(왼쪽) 더불어민주당 국회의원, 주진우 국민의힘 국회의원. 두 의원 모두 6.3 부산시장 선거에 뛰어든 상황이다.전재수(부산 북구갑) 더불어민주당 국회의원이 주진우(부산 해운대갑) 국민의힘 의원의 고발에 강하게 반발하는 모습이다. 부산시장 후보 당 경선에 뛰어든 주 의원이 '전재수 공격수'를 자처하며 통일교 의혹 관련 경찰 고발장을 접수하자, 전 의원은 "허위주장으로 사실이 아니"라고 바로 반박했다.전 의원은 27일 오후 "주 의원이 오늘 SNS를 통해 합동수사본부가 금품 수수를 확인한 것처럼 허위 주장을 했다"라는 내용의 비판 글을 자신의 페이스북에 올렸다. 그는 "지금까지 언론에 나온 내용은 지인에게 시계가 전달됐다는 것과 그 시계가 저에겐 전달되지 않았다는 진술"이라며 "그런데도 합수본이 금품수수 사실을 확인한 것처럼 단정해 퍼트린 건 명백한 허위"라고 지적했다.전 의원이 불쾌한 표정을 지은 건 같은 날 주 의원이 부산시의회 브리핑룸 기자회견 이후 부산경찰청를 찾아 고발장을 제출했기 때문이다. 주 의원은 '금품을 단 한 번도 받은 적 없다' 등의 전 의원의 해명을 거짓말로 몰아붙이며 "당선을 목적으로 유권자를 속인 명백한 허위사실 공표에 해당한다"라고 주장했다. 그러면서 공직선거법 위반 혐의로 조사해달라고 고발장을 냈다.하지만 전 의원은 주 의원이 확인되지 않은 부분을 사실처럼 만든 것도 모자라 내부 정보까지 가져온 정황이 있다고 의구심을 표시했다. 더욱이 "수사 발표도 전에 수사기관 내부 내용처럼 보이는 정보를 구체적으로 적시해 유포했다는 게 더 심각한 문제"라며 주 의원 주장의 출처를 의심했다.합수본의 결과가 나오지 않은 상황에서 그는 "내부자와의 유착 여부까지 포함해 어떤 경위로 외부에 왜곡돼 전달됐는지 분명히 밝혀져야 한다"라며 "허위사실 공표·피의사실 유포 행위에 끝까지 법적책임을 묻겠다"라고 강경한 태도를 보였다.부산시장 선거가 코앞으로 다가올수록 전 의원을 상대로 한 국민의힘의 견제는 갈수록 거세지고 있다. 이는 여당의 부산시장 선거 유력 주자이면서도 통일교 의혹을 털어내지 못한 탓이다. 최근엔 합수본 압수수색에 이어 피의자 신분 출석 조사까지 받으면서 장동혁 당대표와 송언석 원내대표 등의 파상 공세에 직면했다.주 의원과 경쟁 중인 박형준 부산시장 경선 캠프도 가만히 있기보단 참전을 선택했다. 박 시장 캠프는 하루 전 대변인 논평에서 "받은 시계를 '모른다'고 발뺌한다고 해서 시계와 수리 이력이, 천정궁에 간 사실이 사라지지 않는다"라고 전 의원을 공격했다.그러자 민주당도 가만히 있지 않는 분위기다. 지원 사격이 이루어졌는데, 김두관 전 의원이 앞장섰다. 보궐선거 등판을 저울질 중인 김 전 의원은 "장 대표를 포함한 국힘 의원들의 공격이 도를 넘고 있다"라고 직접 맞대응했다. 특히 그는 "국힘 소속 17명이 못 한 일을 전 의원 혼자서 해내고 있는데, 이걸 도와주지는 못할망정 이렇게 부산의 미래를 깨는 일을 하는 건 올바른 정치인의 도리가 아니"라고 규탄했다.