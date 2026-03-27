▲오봉옥 금양소액주주연대 대표
오봉옥 금양소액주주연대 대표(서울디지털대 교수)가 26일 오후 서울 종로구의 한 카페에서 오마이뉴스와 인터뷰를 하고 있다.이정민
다음은 그와의 대화를 정리한 것.
- 금양의 상장폐지 위기는 어디에서 시작되었을까요?
"경영진의 책임도 일부 있다고 생각합니다. 다만 보다 직접적인 원인은 당시 윤석열 정부 금융당국의 과도한 압박에서 비롯되었다고 생각합니다."
- 조금 더 구체적으로 설명해 주신다면요?
"이 문제를 설명하기 위해서는 전제가 필요합니다. 이른바 '배터리 아저씨'로 알려진 박순혁 작가의 사례를 짚고 넘어가야 합니다. 금양이 2년 연속 감사의견 거절을 받은 이후 보도된 최근 언론 기사들을 보면, 박 전 이사가 금양을 떠난 지 3년이 가까워졌음에도 여전히 금양과 직접적으로 연결시키는 보도가 이어지고 있습니다.
특히 해당 인물에 대해 '주가를 필요 이상으로 부양시킨 잘못된 이미지'를 잔뜩 씌어놓고 아직까지 금양을 연결시켜서 이야기하고 있으니 그것은 결국 기업에 대한 부정적 인식을 강화하며, 상장폐지 가능성을 키우는 방향으로 작용하고 있다고 보고 있습니다. 이러한 점에서 해당 인물에 대한 언급 자체가 조심스러운 부분이라는 점을 먼저 말씀드립니다."
- 그럼 본격적으로 답변해 주시죠.
" 박 작가는 오랜 기간 금융당국을 강하게 비판해 왔으며, 특히 당시 금융감독원장이었던 이복현 원장을 직접 거론하며 문제를 제기한 바 있습니다. 또한 중국 배터리를 사용하는 현대자동차에 대해서도 공개적으로 비판을 이어왔습니다. 이와 같은 일련의 발언 이후, 금양이 금융당국으로부터 상당한 압박을 받기 시작했다고 판단하고 있습니다."
- 그 압박이 구체적으로 어떤 것이었습니까?
" 대표적인 핍박 사례 세 가지를 말씀드리겠습니다. 첫째, 2023년 12월 금융감독원과 검찰은 '금양 미공개 정보 이용 혐의'를 이유로 박순혁 전 홍보이사와, 금양의 기술력을 긍정적으로 평가했던 선대인경제연구소 선대인 소장에 대해 조사와 함께 압수수색을 진행했습니다."
- 다음은 무엇인가요?
" 2025년 금융당국은 삼성SDI(1조 6,500억), 포스코퓨처엠(1조 1,000억), 한화에어로스페이스(2조 3,000억)의 주주배정 유상증자는 승인한 반면, 금양의 4,500억 규모 유상증자는 약 4개월간 승인하지 않았습니다. 그 결과 금양은 결국 유상증자를 철회할 수밖에 없었고, 이로 인해 벌점 7점을 부과받으며 상장폐지 사유가 발생했고 매매거래 정지로 이어졌습니다."
- 마지막 사례는요?
" 2025년 4월 21일 부산세관 외환조사과가 금양 본사를 압수수색했습니다. 몽골 리튬 광산 투자 과정에서 자금 운용에 문제가 있었는지 등을 조사하기 위한 것이었습니다."
- 그러한 조치들은 어떤 혐의나 이유가 있어서 진행된 것 아닌가요?
" 문제는 그처럼 강도 높은 조사를 진행했음에도 불구하고, 불법적인 혐의가 확인되지 않았다는 점입니다. 만약 중대한 위법 행위가 있었다면 이미 구속 등 후속 조치가 이루어졌을 것입니다. 유상증자 역시 마찬가지입니다. 승인 지연으로 주가는 급락했고, 결국 철회로 이어지면서 추가 벌점을 받게 되었고, 이것이 거래정지로 연결된 것입니다."
- 그렇다 하더라도 결국 투자 판단은 주주들의 책임 아닌가요?
" 저희 24만 주주들은 금양의 기술력과 비전을 보고 투자했습니다. 만약 그 판단 자체가 잘못되어 발생한 결과라면 충분히 받아들일 수 있습니다. 그러나 많은 주주들은 알고 있습니다. 금양과 직접적인 관련이 없는 특정 인물과의 갈등이 확대되면서, 금융당국과 일부 기득권 세력에 의해 기업이 부정적으로 인식되었고, 그 피해가 고스란히 주주들에게 전가되었다고 보고 있습니다."