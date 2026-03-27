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경기 교육감 출마 박효진·성기선·안민석·유은혜 예비후보이민선
경기도 교육감 민주·진보 후보 단일화 경선에 참여한 후보 4명이 단일화 추진 기구인 경기교육혁신연대(아래 혁신연대)가 결정한 방식에 모두 따르겠다고 밝혔다. '100% 여론조사'를 주장하던 안민석 예비후보(전 국회의원)도 "단일화 룰을 수용하겠다"라고 밝혔다.
혁신연대는 26일 오후 교육감 후보 선출을 위한 단일화 방식을 여론조사 45%, 경선선거인단 투표 55% 비율로 결정했다. 조직 동원 우려가 있는 선거인단 대신 여론조사 100%로 단일 후보를 선출해야 한다던 안 후보 주장과 다른 결정을 내린 것이다(관련 기사 : 경기교육혁신연대 "안민석 제안, 100% 여론조사 단일화 불가"
https://omn.kr/2hfk7).
안 후보는 27일 "공정한 선거를 하자는 저의 요구는 여전히 진행 중"이라며 "심각한 우려에도 불구하고, 경기교육감 단일화 룰을 수용하겠다. 당당하게 선거운동을 하고 반드시 승리하겠다"라는 각오를 전했다.
유은혜 예비후보(전 교육부장관)는 "큰 차이를 극복하고 합의안을 도출해 낸 '혁신연대'의 노고에 감사와 경의를 표한다"라고 밝혔다. 그러면서 "기계적 단일화가 아닌 넷이 모여 압도적 과반을 확보하는 화학적 결합으로 반드시 승리를 견인할 것"이라며 "후보 간 존중과 상호 신뢰가 전제돼야 하고, 도를 넘는 인신공격 등은 없어야 한다"라고 덧붙였다.
성기선 예비후보(가톨릭대 교수) 역시 "혁신연대 결정에 따른다는 기본 방침"이라며 "혁신연대에 결정에 따라 민주·진보단일화에 충실하겠다"라고 밝혔다.
박효진 예비후보(전 전교조 경기지부장)은 "경기교육을 바로 세워야 한다는 절박한 마음이 하나로 모여 소중한 합의에 도달하게 됐다"며 "이는 경기교육의 미래를 지키기 위한 공동의 결단이자 민주·진보 교육의 가치를 다시 세우는 출발점"이라는 의미를 부여했다.
그러면서 박 후보는 "이 합의를 존중하며, 단일화 과정에 성실히 임하겠다"라면서 "만장일치로 단일화 방식을 결정한 혁신연대에 감사하며, 그 뜻을 무겁게 받아, 단일화의 성공으로 반드시 보답하겠다"는 다짐을 전했다.
단일화 방식 결정을 위한 혁신연대 회의에 참석한 한 대표자는 27일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "장시간 토론 끝에 여론조사 비율과 선거인단 비율을 만장일치로 결정했다"라고 밝힌 바 있다.
.혁신연대는 26일 오후 4시께 대표자 회의를 열어 긴 회의 끝에 교육감 후보 선출을 위한 단일화 방식을 오후 8시께 결정했다. 선거일은 오는 4월 19부터 21일까지이고, 투표 방식은 휴대전화를 활용한 전자투표다.
선거인단에는 만 16세 이상 경기도민이면 누구나 참여할 수 있다. 등록하면서 3000원의 회비를 내야 하는데, 청소년은 회비가 면제된다. 오는 31일부터 다음 달 16일까지 선거인단 등록을 받는다. 또한 여론조사는 다음 달 18일부터 20일까지 3일간 진행한다. 다음 달 18일 선거인 명부를 확정한 뒤, 투표를 거쳐 22일 민주·진보 단일후보를 발표한다.
[관련기사]
경기도교육감 민주·진보 단일화 경선, 여론조사 45%-선거인단 55%
https://omn.kr/2hj5s
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