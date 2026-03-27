박정훈

*조원씨앤아이가 <경기일보> 의뢰로 지난 19일~20일, 경기도 양평군에 거주하는 만 18세 이상 남녀 500명을 대상으로 조사(무선ARS 100%, 응답률 10.9%). 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%P, 자세한 사항은 조원씨앤아이나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

경기 양평군이 내년 6·3 지방선거를 앞두고 전통적인 정치 구도에 균열 조짐을 보이고 있다. 보수 성향이 강했던 지역이지만 서울~양평고속도로 노선 변경 논란과 공흥지구 특혜 의혹, 여기에 최근 고속도로 사업 재개 결정까지 더해지면서 표심의 향배가 안개 속으로 빠져들고 있다.정당별로도 치열한 경쟁 구도가 형성돼 있다. 더불어민주당에서는 박은미 전략기획위원회 부위원장, 김연호 전 사무국장, 신순봉 경기도당 수석부위원장, 조주연 정책위원회 부의장 등이 출마를 공식화했다.박은미 전략기획위원회 부위원장은 고 정동균 전 군수의 배우자로, 일자리 정책 및 복지와 돌봄, 기본소득 정책에 강점을 가진 인물이다. 상징성과 조직 기반을 동시에 갖춘 후보로 평가된다. 김연호 전 사무국장은 시민사회 활동가 출신으로, 서울~양평고속도로 노선 변경 의혹 규명에 앞장서며 존재감을 키워왔다.신순봉 경기도당 수석부위원장은 언론인 출신으로 정치 경험을 바탕으로 생활 정치와 기본소득을 강조하고 있다. 조주연 당 정책위원회 부의장은 서울시사회적경제지원센터 센터장, 사회적기업 티팟 대표 등을 지낸 사회적경제 전문가로 지역 경제 구조 개선과 생활경제 활성화를 주요 의제로 제시하고 있다. 이종인 전 경기도의원 역시 지역 기반을 갖춘 후보군으로 거론된다. 민주당 내부에서는 "고속도로 이슈를 어떻게 해석하고 설득하느냐가 후보 경쟁력을 가를 것"이라는 평가가 나온다.국민의힘에서는 전진선 현 군수를 중심으로 한 구도가 형성돼 있다. 전진선 군수는 군의회 의장 출신으로 민선 8기 이후 '매력 양평'을 내세워 정책을 추진해 왔다. 특히 고속도로와 관련해 강하IC 포함을 지속적으로 요구하며 지역 현안 대응에 집중해 왔다.김주식 전 골든팜 대표는 기업 경영 경험을 바탕으로 지역경제 활성화와 일자리 창출을 강조하고 있으며, 정상욱 양평군체육회장은 농협 근무 경력과 지역 조직력을 기반으로 '공정과 상식'을 앞세우고 있다. 여기에 이혜원·윤광신 전·현직 도의원 등 추가 후보군도 거론되면서 경쟁 구도는 더욱 확대될 가능성이 있다.정치권에서는 이번 양평군수 선거를 전통적인 정당 대결이 아닌 '이슈 중심 선거'로 보고 있다. 고속도로 노선과 개발 방향, 지역 이익 배분 문제가 복합적으로 작용하면서 단순한 정당 지지보다 후보의 정책과 신뢰도가 중요한 판단 기준이 될 수 있다는 것이다.지역 정치권 관계자는 "과거에는 정당 지지 성향이 크게 작용했지만 이번에는 고속도로 문제에 대한 입장과 설득력이 표심을 좌우할 가능성이 크다"며 "누가 지역 현안을 현실적으로 풀어낼 수 있는지를 유권자들이 더 중요하게 볼 것"이라고 말했다.결국 이번 양평군수 선거는 전통적 보수 우위 구도가 유지될지, 아니면 이슈 중심 선거로 재편될지를 가르는 시험대가 될 전망이다. 서울~양평고속도로 재개라는 변수 속에서 양평 민심이 어떤 선택을 할지, 그 결과에 관심이 쏠리고 있다.