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사전내정설 의혹이 불거진 김수민 전 정무부지사의 지각 출마에 반발한 국민의힘 충북지사 예비후보 가운데 결국 윤갑근 예비후보만 남고 모두 사퇴했다. 사진=뉴시스.충북인뉴스
김수민 전 충북도 정무부지사의 지각 출마로 시작된 국민의힘 충북지사 공천 논란이 2인 경선으로 진행될 전망이다.
김영환 현 지사의 컷오프(공천 배제)와 조길형 전 충주시장의 사퇴에 이어 윤희근 전 경찰청장까지 불출마를 선언했다.
윤 전 청장은 27일 충북도청 기자실에서 "지금이 출마할 때의 명분을 지킬 수 있는 최후의 마지노선"이라며 예비후보 사퇴를 공식 선언했다.
윤 전 청장은 "새로운 리더십을 표방하며 시대교체·세대교체를 주장해왔는데, 당이 그런 아이콘으로 전혀 생각지도 못한 사람을 내세운 것을 보며 받아들이기 힘들었다"고 밝혔다.
윤 전 청장은 전날 밤 페이스북에도 "마지막 남은 명예까지 저버리며 적당히 타협하지 않겠다"며 "이번 여정은 이쯤에서 멈춰야 할 것 같다"고 밝혔다.
앞서 윤 전 청장은 윤갑근 변호사와 함께 추가 공모로 경선에 합류한 김수민 전 부지사에 대해 감점 또는 가점 배제, 경선 일정 조정 등을 요구하며 기탁금 납부를 거부해 왔다. 그러나 당 공천관리위원회는 "경선 룰 변경은 불가하다"며 기탁금 납부를 요구했다.
윤갑근 변호사는 27일 경선에 참가하겠다는 뜻을 밝혔다.
윤 변호사는 27일 페이스북에서 "정해진 절차를 지켰고 공천 신청과 면접까지 마쳤지만 함께 경쟁하던 후보들이 떠나며 혼자 남았다"며 "닫힌 문(추가 신청)이 다시 열리는 결정으로 원칙은 무너졌고 공정은 설 자리를 잃었다"고 공관위를 비판했다.
그는 "끝까지 공천 과정에 참여해 이번 공천이 얼마나 잘못됐고 불공정한 것인지, 사전 내정설을 포함해 제기된 의혹을 밝혀나가겠다"고 이유를 밝히며 경선 참여를 선언했다.
국민의힘은 오는 29일부터 다음 달 9일 두 차례 토론회를 진행하고, 15~16일 본경선을 거쳐 17일 최종 후보를 확정할 계획이다.
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