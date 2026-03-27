충북인뉴스

사전내정설 의혹이 불거진 김수민 전 정무부지사의 지각 출마에 반발한 국민의힘 충북지사 예비후보 가운데 결국 윤갑근 예비후보만 남고 모두 사퇴했다. 사진=뉴시스.김수민 전 충북도 정무부지사의 지각 출마로 시작된 국민의힘 충북지사 공천 논란이 2인 경선으로 진행될 전망이다.김영환 현 지사의 컷오프(공천 배제)와 조길형 전 충주시장의 사퇴에 이어 윤희근 전 경찰청장까지 불출마를 선언했다.윤 전 청장은 27일 충북도청 기자실에서 "지금이 출마할 때의 명분을 지킬 수 있는 최후의 마지노선"이라며 예비후보 사퇴를 공식 선언했다.윤 전 청장은 "새로운 리더십을 표방하며 시대교체·세대교체를 주장해왔는데, 당이 그런 아이콘으로 전혀 생각지도 못한 사람을 내세운 것을 보며 받아들이기 힘들었다"고 밝혔다.윤 전 청장은 전날 밤 페이스북에도 "마지막 남은 명예까지 저버리며 적당히 타협하지 않겠다"며 "이번 여정은 이쯤에서 멈춰야 할 것 같다"고 밝혔다.앞서 윤 전 청장은 윤갑근 변호사와 함께 추가 공모로 경선에 합류한 김수민 전 부지사에 대해 감점 또는 가점 배제, 경선 일정 조정 등을 요구하며 기탁금 납부를 거부해 왔다. 그러나 당 공천관리위원회는 "경선 룰 변경은 불가하다"며 기탁금 납부를 요구했다.윤갑근 변호사는 27일 경선에 참가하겠다는 뜻을 밝혔다.윤 변호사는 27일 페이스북에서 "정해진 절차를 지켰고 공천 신청과 면접까지 마쳤지만 함께 경쟁하던 후보들이 떠나며 혼자 남았다"며 "닫힌 문(추가 신청)이 다시 열리는 결정으로 원칙은 무너졌고 공정은 설 자리를 잃었다"고 공관위를 비판했다.그는 "끝까지 공천 과정에 참여해 이번 공천이 얼마나 잘못됐고 불공정한 것인지, 사전 내정설을 포함해 제기된 의혹을 밝혀나가겠다"고 이유를 밝히며 경선 참여를 선언했다.국민의힘은 오는 29일부터 다음 달 9일 두 차례 토론회를 진행하고, 15~16일 본경선을 거쳐 17일 최종 후보를 확정할 계획이다.