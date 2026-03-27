남소연

국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 국회부의장이 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하기 위해 들어서고 있다. 주 부의장은 이날 서울남부지법에 대구시장 '공천 배제' 결정에 대한 효력정지 가처분 신청을 했다.국민의힘 공천관리위원회를 상대로 '공천배제 결정 효력정지 가처분 신청'을 한 주호영 의원이 가처분 심문을 앞두고 "무소속 출마를 포함한 모든 경우의 수를 준비하고 있다"고 밝혔다.주 의원은 27일 서울남부지법에 출석하며 낸 입장문을 통해 "가처분이 받아들여질 확률이 대단히 높다"며 "만약의 경우를 대비해 무소속 출마를 포함한 모든 경우의 수를 준비하고 있다"고 말했다.그는 자신을 컷오프한 이정현 공관위원장이 찬성과 반대 인원수를 정확히 확인하지 않고 발표했다며 "법원은 이런 경우 일관되게 무효를 인정하는 판결을 내고 있다"고 주장했다. 그러면서 ""공관위가 두 차례 설정한 컷오프 기준 어디에도 해당하지 않는다"며 "자신들이 정해 놓은 기준조차 지키지 않은 것은 법원이 재량권 남용으로 잡아준다"고 덧붙였다.주 의원은 또 한동훈 전 대표와의 연대 가능성에 대해 "제 코가 석자여서 생각할 겨를은 없다"면서도 "참모진끼리는 이야기를 좀 하는 걸로 알고 있다"고 말했다. 이어 "제가 무소속으로 출마하면 대구 수성갑에 재보궐 선거가 생기고 거기에 한 전 대표가 오면 무소속끼리 협력할 수밖에 없지 않느냐"고 무소속 연대 가능성을 열어뒀다.이정현 공관위원장이 '가처분이 인용돼도 컷오프를 유지하겠다'고 한 것에 대해 그는 "법원의 가처분이 받아들여지는데 따르지 않으면 공천 절차 정지 가처분이 또 나올 수 있다"며 "그건 선거도 망치고 당도 망치는 것"이라고 경고했다.장동혁 대표가 '공천이 마무리되면 대구 시민들은 권력의 균형을 잡아줄 것이라 믿는다'고 언급한 것에 대해서는 "이게 오만"이라며 "'당신들 그래봐야 우리 안 찍고 배기겠어'라는 심보로 늘 공천을 가지고 장난쳤다. 이번에는 다를 것"이라고 말했다.주 의원은 김부겸 전 총리의 대구시장 출마에 대해 "작년 9월부터 김 전 총리가 나올 것으로 알고 대비해 왔다"며 "제가 알기로 가장 겁나고 두려워하는 것이 저라고 들었다. 나머지 후보들 중에는 누가 되더라도 좀 만만하다고 본 측면이 없지 않다"고 주장했다.주 의원은 서울남부지법에 출석하기 전 기자들과 만나 "보수 정당이 축소되고 계속 실패를 거듭하는 것은 공천이 자의적으로 되고 공천 파동이 일어나서 그런 것"이라며 "대통령들의 탄핵도 사실은 공천 파동으로 의석을 잃은 것 때문"이라고 말했다.이어 "공관위원장들은 공천이 실패해도 집에 돌아가는 것 이외에 책임지는 일이 없었다"며 "가처분 신청이 저 개인의 권리 보호를 위한 측면도 있지만 보수 정당의 실패를 막고 우리 당을 살리는 길"이라고 강조했다.그러면서 "우리 당원들의 당원권, 시민들의 선택권을 침해하고 민주주의를 훼손하는 아주 잘못된 결정"이라며 "법원이 바로잡아줄 것이라고 기대한다"고 밝혔다.주 의원은 "정당이 연간 200억 원이 넘는 국가 예산 보조를 받으면서 헌법과 공직선거법, 우리 당의 당헌과 당규 모두에 민주적인 절차로 공천해야 된다고 돼 있다"며 "법에 정면으로 위반되고 당의 공천 기준에도 없는 자의적인 점이라는 것을 재판부에 호소하려고 한다"고 설명했다.