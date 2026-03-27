장재완

더불어민주당 대전시당 공천관리위원회가 27일 발표한 1차 공천심사 결과, 컷오프 된 김종천(왼쪽)·전문학 예비후보. 이들은 중앙당에 재심을 신청하겠다고 밝혔다.더불어민주당 대전시당 공직선거후보자추천관리위원회(위원장 원용철)가 27일 오전 제9회 지방선거 1차 공천심사 결과를 발표한 가운데, 컷오프된 예비후보들이 즉각 반발하고 나섰다. '고무줄 잣대 심사'라고 비난하면서 중앙당에 재심을 신청하겠다는 주장이다.원용철 대전시당 공관위원장은 이날 1차 심사 결과를 발표하면서 대전 서구청장 후보 경선은 신혜영·서희철·김창관·전명자·주정봉 등 5명의 후보가 예비경선을 치르고, 상위 3인이 본경선을 치른다고 밝혔다. 이에 따라 김종천·전문학·송상영 예비후보는 경선 기회도 얻지 못한 채 컷오프됐다.그러자 컷오프된 예비후보들은 즉각 반발하고 나섰다. 대전시의회 의장을 지낸 김종천 예비후보는 "대전시당 공천관리위원회의 경선 탈락 발표는 도저히 수용할 수 없는 명분 없는 결정"이라며 강력 반발하고 나섰다.김 예비후보는 이날 발표한 입장문을 통해 "이번 공천심사위원회의 결정은 당이 강조해 온 '공정'과 '객관성'을 뿌리째 흔든 잘못된 결정"이라며 "특히 당 지도부가 약속한 '4무(無) 공천 원칙'에 정면으로 위배된다"고 주장했다.특히 그는 공관위의 이중적인 태도를 문제 삼았다. 대전시당 공관위는 지난 3월 4일과 11일 심사를 통해 김 예비후보를 '부적격 기준 예외 대상자'로 의결했으며, 이는 3월 12일 중앙당 최고위원회(제236차)에서 최종 확정된 바 있다는 것.그는 "불과 며칠 사이에 기준이 바뀐 것도 아닐 텐데, 적격 판정을 내렸던 공관위가 이제 와서 컷오프를 결정한 것은 납득할 수 없는 이중적 판단"이라며 "어떤 보이지 않는 손이 작용한 것인지 강한 의혹을 가질 수밖에 없다"고 목소리를 높였다.김 예비후보는 아울러 "지지도, 의정활동 성과, 당 기여도 등 모든 지표에서 압도적인 경쟁력을 갖췄음에도 불구하고 배제된 구체적인 근거가 무엇이냐"며 "대전시당 공관위는 정량적 데이터와 심사 기준을 투명하게 공개하라"고 요구했다.그러면서 그는 이번 결정에 굴복하지 않고 즉각 중앙당 공직선거후보자추천 재심위원회에 재심을 신청하겠다고 밝혔다.전문학 예비후보도 이날 입장문을 통해 공관위 결정에 불복해 중앙당에 재심을 신청하겠다고 밝혔다.전 예비후보는 "당대표가 약속한 억울한 컷오프 없는 4무(無) 공천 원칙이 무너졌다. 공관위 결정을 결코 받아들일 수 없다"며 공관위 결정에 유감을 표명했다.전 예비후보는 "지난 두 번의 대선에서 이재명 후보 중앙선대위 선임팀장으로서 전국 자치분권 조직을 총괄했다"며 "당의 승리를 위해 전국을 누비며 헌신했고, 지역을 넘어 전국 단위 조직을 규합했다"고 자신의 당에 대한 헌신을 강조했다.이어 "지역을 넘어 전국구 단위로 이재명 정부 탄생과 민주당의 승리를 위해 희생한 이력이 오히려 일방적인 평가의 희생양이 된 것"이라며 "이것은 과연 민주당이 말하는 공정인지 묻고 싶다"고 따졌다.그러면서 전 예비후보는 중앙당에 재심을 신청할 계획이라고 밝혔다. 그는 "개인의 당락을 넘어 무너진 원칙과 공정성을 다시 세우기 위해 당당히 중앙당에 재심을 신청하겠다"며 "서구를 향한 진심을 끝까지 증명하겠다"고 밝혔다.