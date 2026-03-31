▲국민의료비 규모의 추이(1970-2023)
연간 의료비 증가율은 감소하고 있지만 여전히 고소득 국가 중에는 높은 편이다. 2023년 OECD 국가는 GDP 대비 9.1%를 의료비로 지출했는데, 한국은 같은 해 8.5%를 썼다.보건복지부(2023). 2023년 국민보건계정
주목할 지점은 의료비가 보건복지부나 지자체가 수행하는 공공 정책이나 사업이 아니라 민간병원을 통해 사용된다는 사실이다. 건강보험공단이 모은 사회보험료를 건강보험심사평가원이 심사를 거쳐 지급한다지만, 개입할 수 있는 범위는 작다. 병원이 치료비를 청구하는 데 쓰는 진료비 가격표를 조금씩 고치는 정도로는 병원의 행동을 크게 바꿀 수 없다.
사정이 이러니 아주 잘한다는 병원에서도 병원에 온 환자를 잘 치료하는 것이 목표가 될 뿐, 병원이 위치한 지역 주민 전체의 건강을 책임진다는 건 상상하기 어렵다. 이런 상황을 보여주는 대표적인 현상. 병원에 오지 못하는 환자를 치료하는 병원의 활동은 흔히 '의료봉사'라고 불린다.
병원 입장에서야 찾아오는 환자를 진료할 따름이고, 냉정하게는 돈 되는 환자만 골라 치료하는 편이 경영상 도움이 된다. 지역 주민이 평등하게 의료 서비스를 받아야 한다는 말을 부인하지는 않겠지만, 적어도 공공성이 부족한 한국의 병원이 손들고 나설 것이라 기대하기 어렵다.
의료급여 환자처럼 비싼 진료를 권하기도 어려운 번거로운 환자는 가능한 한 피하고, 확실하게 수익이 나는 환자 위주로 치료해야 병원 경영이 안정된다. 의료진이 환자를 기다리고 있어야 하는 응급 수술과 자연 분만보다, 수술 일정을 미리 정할 수 있어 환자를 컨베이어벨트를 흘러가는 공산품처럼 치료하는 편이 수월하다.
1조 원짜리 의료개혁, 주민은 어디에?
정부도 이런 문제를 모르는 것 같진 않다. 올해 1월 국회 본회의를 통과한 필수의료 강화 지원 및 지역 간 의료격차 해소를 위한 특별법(아래 지역필수의료법)은 지역의료를 강화하려는 목표를 담고 있다. 보건복지부는 이 법을 근거로 '지역필수의료 특별회계'를 설치해 재원을 확보하고, 이를 활용해 지역의료 인프라를 확충하고 의료 인력이 부족한 지역에 대한 안정적인 지원을 제공하겠다고 밝혔다(관련기사
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최근 발표에 따르면 보건복지부는 지역 필수의료 강화를 위해 무려 1조 1300억 원에 달하는 예산을 확보하고, 8000억 원 규모의 신규사업을 발굴하기 위해 지자체들을 대상으로 수요 조사를 진행할 계획이다. 2024년 전국 공공병원의 적자가 약 9187억 원이니 쓰기에 따라서는 공공의료를 리부트할 수 있는 큰 규모의 돈이다(관련기사
).
정부가 이 정도 규모의 투자를 진행한다면, 이제 새 예산이 지역별로 사람들의 건강을 위해 제대로 배치될 수 있을지가 무척 중요해진다. 이제껏 의료에 대한 본격적인 기획이나 개입을 하지 않았던 전국의 지자체가 이런 규모의 예산을 효과적이고 또 효율적으로 사용할 수 있을지에 대한 우려도 있지만, 이보다 더 고민스러운 건 이 과정에 시민이 끼어들 틈이 거의 보이지 않는다는 사실이다.
법이 통과된 지 1년도 되지 않아 돈을 써야 한다는 것도 갑작스러운데, 정부의 계획대로라면 각 지자체는 3월에 필수의료위원회를 만들고, 4월에는 사업계획을 세워 논의하고, 5월에는 최종사업안을 내야 한다.
정치적으로야 속도전으로 갈 수밖에 없는 이유가 있다고 해도, 이런 식이면 주민들의 입장과 의견이 반영될 공간은 거의 남아 있지 않다. 지역필수의료 특별회계를 어떻게 사용할지 사업을 기획하는 과정에서 시도가 동원할 수 있는 전문가의 의견을 듣고 기존 사업을 늘어놓는 정도에 그칠 참이라면, 의료를 위한 지방 분권 자치의 의미가 무색해지게 된다.
주민이 예산을 되찾을 때