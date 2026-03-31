연합뉴스

서울 시내 한 대형병원 로비에서 한 환자가 대기하고 있는 모습.현장을 강조하며 지역의 의견을 들으라는 말은 대체로 지당해 보인다. 하지만 많은 경우 지역의료 현장은 지역 주민이 아닌 지역 병원, 그중에서도 의사를 주인공으로 내세운다. 가장 흔히 제시되는 지역의 정책 대안 중 하나는 현재 체계에서 지역의 의료기관이 필수의료를 제공해 봐야 수지가 맞지 않으니 의사 인건비나 병원 운영비를 지원하자는 내용이다.하지만 돈 안 되고 피곤한 진료를 덜어내는 방식으로 움직이는 의료의 '시장'에서 일부 전문분과, 어떤 지역 병원을 선별해 예산을 통으로 지원한다고 문제가 해결될까? 어렵게 마련한 지자체의 보건의료 예산이 보이지 않는 시장의 손을 타고 의사 인건비를 올리는 데에 그칠 뿐인 사례가 축적되고 있다.지역의료를 강화하기 위해 예산을 쓰는 데, 주민들의 시야가 중요한 건 이런 이유다. 지자체는 사람들이 지금 불편하고 불안하다고 생각하는 문제를 장기적으로 해결해 나가기 위한 예산의 체계적 분배를 약속하고, 시민들은 여기에 대해 감시하고 평가하며 문제를 해결해 나가야 한다. 주민들의 입장에서는 평생 한두 번 겨우 갈까 말까 한 상급종합병원의 관점에서 작성한 질병 중심 계획이 아니라, 지역의 의료를 위한 주민들의 계획이 움틀 공간을 보장해야 한다.얼마 전 한국을 방문했던 룰라 대통령의 나라, 브라질 사례를 생각해 봤으면 한다. 참여예산제로 유명한 브라질의 참여민주주의 제도 중에는 건강 분야에 특화된 제도가 있다. 브라질의 대부분의 기초지자체가 운영하는 주민건강위원회(Conselho Municipal de Saúde)다. 단순한 자문기구가 아니다. 이 위원회가 없으면 연방 정부는 아예 교부금을 제공하지 않고, 위원회는 정부 보건 교부금 집행에 대한 실질적인 거부권(veto right)을 가진다.건강위원회가 육천 개에 육박하니 무척 다양한 논의가 오가겠지만, 브라질 시민들은 이 위원회에서 국가보건의료제도의 공공성을 주장하고 민영화를 반대해 왔다고 한다. 소수의 부유층만 드나드는 대형병원에 새 장비를 구매하는 대신 동네 주치의를 늘려 일차의료를 강화하고, 빈민가에서 병원까지 환자를 실어나를 수 있도록 도로를 놓아 달라고 요구했다. 브라질의 까마득한 불평등을 떠올려 보면, 주민들이 보건 예산을 어떻게 쓸지 결정하는 자리에 직접 참여해 발언하도록 절차를 마련한 이들의 노력이 무척 중요할 것임을 짐작할 수 있다.1조 원이 넘는 필수의료 예산이 출발선 앞에 선 지금, 이 돈이 어디에 어떻게 쓰일지를 결정하는 자리에 환자와 주민의 자리를 고민해야 하지 않을까? 이런 돈이 생긴 게 어디냐, 잡음 내지 말라며 입을 막으려는 이들도 있는 모양이다. 하지만 이런 때인 만큼 시민들의 주목을 받아야 한다고 생각한다. 건강을 위한 주민들의 역량과 지자체의 실력을 키우려면 이전과는 다른 민주적 의사결정을 연습해야 한다. 지역의료를 위해 지자체가 기획하는 국가 예산을 어떻게 쓸 지를 시민들이 결정하는 일은 너무나도 당연해 보인다.