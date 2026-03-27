중앙선거관리위원회 제공

무소속 출마 시사한 성중기 강남구청장 예비후보국민의힘 서울 강남구청장 경선 후보에서 컷오프(공천 배제)된 성중기 전 서울교통공사 상임감사가 당의 결정에 반발하며 무소속 출마를 시사했다.성 전 감사는 27일 자신의 페이스북을 통해 "정당에 기대지 않고 강남구민과 함께하는 정치를 하겠다"며 "강남의 주인은 정당이 아니라 주민"이라며 사실상 무소속 출마 의사를 내비쳤다.이날 성 전 감사는 중앙당 공천관리위원회(아래 공심위)를 향해 공천 배제 과정에 대한 설명이 부족하다고 주장했다.그는 "당헌·당규에 따라 경쟁력 있는 후보를 세우라고 만든 공관위가 본선에서 이길 경쟁력이 있는 후보를 배제한 이유가 무엇이냐"며 "배제 사유와 근거를 명확히 밝혀야 한다"고 말했다.이어 "이번 공천은 혁신이 아니라 국민의힘을 무너뜨리는 행위로 기록될 것이다"라면서 "지금이라도 바로잡아달라"고 강조했다.성 전 감사는 기자와의 통화에서 공천 배제 배경과 관련해 과거 노동조합 고발 사건이 영향을 미쳤을 가능성을 언급했다.그는 "해당 사건은 권익위원회와 경찰 조사에서 무혐의로 종결됐다"며 이와 관련한 충분한 소명이 이뤄지지 않은 채 판단이 내려졌다면 문제가 있다고 주장했다.이어 "그동안 강남에 무슨 무소속이냐 이랬는데, 지금은 국민만 보면서 실행 능력과 소통 능력 있는 사람이 필요한 거지, 정당이 필요한 건 아니다"라면서 "공천 과정에서 배제된 다른 후보자들과의 연대 가능성도 함께 고민해 보겠다"고 덧붙였다.한편 조성명 강남구청장도 공심위의 컷오프 결정에 반발해 재심을 청구한 상태이다.국민의힘은 강남구청장 경선 후보 4명을 대상으로 오는 29~30일 선거인단 투표와 일반 국민 여론조사를 실시해 최종 후보를 선출할 예정이다.국민의힘 공관위는 1차 경선을 통과한 김민경 미국 워싱턴D.C 변호사, 김시곤 전 여의도연구원 교통정책기획위원, 김현기 서울시의원, 전선영 대통령비서실 국민공감비서관 등 4명을 대상으로 강남구청장 경선을 진행한다.경선은 오는 29일과 30일 양일간 선거인단 투표와 일반 국민 여론조사를 통해 실시되며, 이를 바탕으로 최종 후보자를 선출한다.