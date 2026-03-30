AP 연합뉴스

케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed) 의장 지명자가 2011년 11월 28일 뉴욕에서 열린 미국 외교협회 토론에서 발언하는 모습.워시가 통과해야 할 세 번째 관문은 행정부와 연준 간의 갈등 봉합이다. 그의 취임에 즈음한 6월 16~17일 연방공개시장위원회(FOMC)가 개최된다. 그때는 통상적인 금리 결정과 함께 경제전망(SEP)이 발표된다. 이번에 발표될 경제전망에는 트럼프 관세정책에 관한 위헌 결정과 그에 대응한 트럼프의 임시 조치, 이란과의 전쟁 등, 미증유의 사태에 관해서 미 연준의 가정과 판단도 담길 것이다. 시기적으로 굉장히 중요한 정보다.일단 연준의 실무자들은 인플레이션 압력이 상당하다는 경제전망 자료를 신임 의장에게 제출할 것이다. 신임 의장이 그 보고서를 채택하고 발표한다면 트럼프가 실망할 것이고, 연준 내부 정서를 무시하고 '비둘기' 색채를 드러내면 신망을 얻기 힘들 것이다. 즉 '생각보다 비둘기파가 아니다'라는 세평과 '영락없는 비둘기'라는 실망감 중 하나를 선택해야 한다.결국 케빈 워시는 취임 전부터 현실 정치에서나 경제 이론 면에서나 사면초가다. 트럼프 대통령 한 사람한테서만 지지받는 형국이다.비우호적인 상황에서 연준 의장에 취임한 사람은 1978년 3월 취임해 1년 5개월 만에 물러난 윌리엄 밀러가 거의 유일하다. 밀러는 보스턴 연준 이사 7년의 경력을 가졌지만, 대기업 최고경영자(CEO) 출신이라 처음부터 불안했다. 그는 취임하자마자 카터 행정부와 호흡을 맞추는 데 급급했고, 연준 내부에서 금방 신망을 잃었다. 결국 재무장관으로 급하게 자리를 옮길 수밖에 없었다. 그것은 카터 대통령이 밀러의 체면을 살려주기 위한 겉치레였다.물론 그 반대의 길을 걸었던 경우도 있다. 또 다른 윌리엄 즉, 앞서 소개한 윌리엄 마틴은 트루먼 대통령의 기대를 무시하고 취임 한 달 만에 금리 인상을 단행했다. '믿었던 도끼에 발등 찍힌' 트루먼은 마틴을 만났을 때 "배신자"라고 쏘아붙였다. 나중에 회고록에서도 '마틴을 연준 의장에 임명한 것을 크게 후회한다'고 술회했다. 하지만 마틴은 이후 5명의 대통령 아래서 19년간 연준 의장으로 일했다. 연준 독립성을 지켜낸 명성 때문이었다.지금 미국은 이란과는 전쟁을, 중국과는 관세전쟁을 치르는 중이다. 그런 마당에 케빈 워시는 금리 인하를 통한 달러화 약세 지지 입장을 버리지 않고 있다. 재정적자에 불을 지른 트럼프에 더하여 금리 인하론자인 워시의 등장은 가뜩이나 불안한 달러화의 가치를 더 낮출 수 있다.그렇다면, 금을 사야 하나, 비트코인을 사야 하나? 그 힌트는 인사청문회장에서 밝혀질 것이다. 핵심은 케빈 워시 지명자의 태도에 있다. 지금 그는 잠행 중이다. 그가 잠행을 마치고 언론에 등장했을 때, 그의 일거수일투족이 미국 금리와 원/달러 환율에 즉각적인 영향을 미칠 것이다. 관전 요소는 트럼프와의 절연을 선언하는 파격적인 발언을 하는지다. 그런 발언이 없다면, 그의 임기 내내 달러화 약세는 시나브로 진행될 것임이 분명하다.