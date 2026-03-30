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지난 4일 미국 백악관 웹사이트에 게재된 케빈 워시 연방준비제도 의장 인사청문회 개최 요청서백악관
워시가 통과해야 할 두 번째 관문은 인사청문회다. 어떤 의장보다도 혹독한 질문과 공격이 그를 기다리고 있다. 트럼프와의 관계 설정이라든가 연준의 독립성·자율성에 관한 철학을 묻는 말들이 먼저 쏟아질 것이다.
과거 사례도 있다. 한국전쟁이 한창이던 1951년 4월 미국에서는 윌리엄 마틴 연준 의장 후보자에 대한 인사청문회가 열렸다. 당시 트루먼 행정부는 연준의 금리 인상 시도를 힘으로 눌렀고, 그것 때문에 행정부와 연준 간의 갈등이 심각했다. 그런 상황에서 재무부 차관보가 차기 연준 의장으로 지명되자 여야 의원들은 한결같이 연준의 독립성·자율성 수호 의지를 물고 늘어졌다.
트럼프가 연준의 독립성을 솜털처럼 가볍게 여기는 것은 세상이 다 알고 있다. 지금의 워시도 비슷한 추궁에 시달릴 것이다. 사실 워시의 경우는 훨씬 심각하다. 지금 학계와 금융 시장은 워시의 자질과 식견을 의심하고 있다. 트럼프에게 낙점받기 위해 과거에 내뱉었던 말이 상식 밖의 발언이기 때문이다.
지난해 11월 케빈 워시는 <월스트리트저널> 기고를 통해 "우리는 지금까지 경험하지 못했던, 인공지능(AI) 혁명이라는 생산성 향상의 파도를 맞이하였다. 그것이 물가하락을 유도할 것이므로 연준은 이러한 기술혁신을 정책에 반영해야 한다"라고 주장했다. 자기에게 연준 의장 자리를 맡기면 당장 금리를 낮추겠다는, 트럼프를 향한 구애였다.
하지만 정통 경제학자들은 그 말에 전혀 동의하지 않는다. 우선 AI 혁명의 효과에 대해 회의적이다. 남북전쟁 이후 지금까지 미국은 수많은 생산성 혁명을 경험했다. 전기의 발명, 내연기관의 등장, 비행기의 출현, 진공관과 트랜지스터 혁명, 항생제의 발명, 반도체·PC·인터넷 혁명 등등.
그 모든 것에도 불구하고 경제는 연 2% 성장의 큰 틀을 거의 벗어나지 않았다. 아마 AI 혁명도 그러리라는 것에 많은 경제학자가 동의한다. 워시의 주장에는 경제학자들의 그런 '고정관념'을 깨뜨릴만한 어떤 근거가 없다. 즉 AI 혁명을 이유로 금리를 낮출 수 있다는 주장은 궤변에 불과하다.
물론 "AI 혁명은 지금까지의 어떤 사건들과도 다르다"라는 견해도 있다. 여러 전문가에 따르면, 향후 20년 안에 세계 경제는 연평균 10%의 경제성장 단계에 진입한다. AI에 힘입어 하드웨어 발전이 4% 성장을 이끌고 인간의 실수가 줄어드는 소프트웨어의 발전이 2.5%의 성장을 이끈다는, 그럴듯한 모형까지 제시한다.
하지만 AI 전문가들의 주장이 맞다고 해도 문제다. AI로 인해 생산성이 증가하여 투자 수익도 올라가면 너도나도 투자를 늘릴 것이요, 자금 수요가 커지면 금리는 당연히 상승한다(램지 규칙). 결론적으로 워시의 'AI발 금리 인하론'은 경제 이론을 뒤집는 헛소리라는 것이 경제학계와 금융 시장의 생각이다.
'비둘기'와 '매' 사이의 딜레마