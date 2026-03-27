윤근혁

서울

강민정 (전)노무현대통령직속 민주평화통일자문회의 자문위원

한만중 (전)노무현대통령직인수위자문위원(사회문화여성분과교육분야)

강신만 (전)대통령직속 국가교육회의 지역사회특별위원

전남광주

장관호 (현)대통령직속 민주평화통일자문회의 자문위원

김해룡 (전)대통령소속 국가교육위원회 디지털·AI교육 특별위원

강숙영 (현)김대중재단 전남지부회 탄소중립위원회 위원장

세종

김인엽 (현)김대중재단 전남지부회 탄소중립위원회 위원장

경기

성기선 (전)대통령소속 국가교육위원회 대학입시제도개편 특별위원회 위원

안민석 (전)대통령 미국방문 특별수행원

충북

김성근 (전)노무현 대통령비서실 교육문화행정관

신문규 (전)대통령 교육비서관

충남

김영춘 현)대통령직속지방시대위원회위원(2순위)

전북

천호성 (전)대통령직속 국가균형발전위원회 자문위원(2순위)

경남

송영기 (전)노무현재단 경남지역위원회 공동대표(2순위)

김승오 (전)청와대 교육행정관

서울 민주진보교육감 추진위가 2월 27일 오전에 서울시교육청 앞에서 연 기자회견에서 경선 예비후보들이 발언하고 있다.선관위는 교육감 후보자 경력에서 과거 대통령 이름을 기재하는 것은 허용하지만, 현직인 이재명 대통령 이름을 기재할 수 없도록 막고 있다. 정당 관련 경력도 표기해서는 안 된다.이에 대해 한 서울지역 예비후보는 지난 2월 23일 헌법재판소에 "정당 관련 경력을 표기하지 못 하도록 한 것은 교육감 후보자의 교육 철학과 정책 수행 능력을 유권자들에게 가장 객관적으로 보여줄 수 있는 핵심 정보를 제공하지 못 하게 하는 불이익을 주는 것"이라면서 헌법소원을 청구하기도 했다.선관위가 대통령과 정당 관련 경력 표기 기준을 좀 더 명확히 하는 것 또한 필요하다는 지적이 나온다. 몇 달, 심지어는 단 며칠 간의 대통령 관련 임시 비상근 경력을 내세운 경우도 눈에 보이기 때문이다.다음은 전현직 대통령 관련 공약을 내세운 예비후보자들(선관위 등록순)이다.