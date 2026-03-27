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고준일, 김수현, 이춘희, 조상호, 홍순식 등 더불어민주당 세종시장 예비후보 5인은 27일 발표한 공동성명서김수현 후보 캠프 제공
충남도가 산림자원연구소(금강수목원) 부지의 민간 매각을 추진하면서 지역사회의 반발이 이어지고 있다. 이런 가운데 더불어민주당 세종시장 예비후보들이 공동 대응에 나서며 매각 절차 중단을 촉구했다.
고준일·김수현·이춘희·조상호·홍순식 등 더불어민주당 세종시장 예비후보 5인은 27일 공동성명서를 통해 충남도의 매각 추진을 두고 "39만 세종시민의 의사에 반하는 반환경적 행정"이라고 주장했다. 이들은 금강수목원이 세종의 중요한 환경 자산인 만큼 민간 매각을 중단해야 한다고 밝혔다.
예비후보들은 성명을 통해 충남도가 민간 매각 절차를 중단할 것을 요구했다. 아울러 세종시를 향해 매각 절차에 대해 반대 입장을 분명히 하고 적극 대응할 필요가 있다고 주문했다.
난개발 방지를 위한 방안으로는 금강수목원 부지에 대해 '도시계획시설 용도 변경 불가' 원칙을 명확히 해 투기 수요를 원천 차단해야 한다고 제안했다.
더불어 세종시가 해당 부지의 법적 승계권을 회복하고 온전히 환수하기 위해 모든 행정적·정치적 역량을 집중해야 한다고 강조했다. 예비후보들은 누가 당선되더라도 즉시 금강수목원을 세종시의 핵심 공공 자산으로 확보하고, 시민 누구나 누리는 생태 공간으로 영구히 보존하겠다는 입장을 함께 밝혔다.
이번 공동성명은 김수현 예비후보의 제안으로 추진됐다. 김 예비후보는 앞서 별도 성명을 통해 매각 추진을 비판하며 당 차원의 대응 필요성을 언급했다. 이춘희 예비후보 역시 SNS를 통해 충남도의 매각 추진을 비판하며 공공자산 보존 필요성을 강조했다.
예비후보들의 이번 행보는 지난 9일 '금강수목원 공공성 지키기 시민네트워크'와의 정책간담회에서 논의된 공공성 유지 방안의 연장선으로 풀이된다. 당시 예비후보들은 충남도의 금강수목원 민간 매각 추진에 따른 공공성 훼손 우려를 공유하며, 수목원의 국·공유화 및 공익적 보전에 뜻을 모은 바 있다.
한편 충남도는 두 차례 유찰에도 매각 절차를 이어가겠다는 입장을 유지하고 있다. 3500억 원이 넘는 매각 조건과 세종시의 인허가 규제에도 동일 조건으로 3차 입찰을 재공고할 계획이다(관련 기사: 충남도, 금강수목원 3차 민간매각 강행 예고... "뒤통수" 시민사회 반발 확산
https://omn.kr/2hit6).
이에 대해 시민사회에서는 잇따른 유찰에도 매각 절차를 지속하는 배경에 의문을 제기하며 절차의 적정성을 문제 삼고 있다. 시민사회단체들은 오는 30일 매각 철회와 국유화를 요구하는 기자회견을 예고했다.
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