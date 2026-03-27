권우성

오세훈 서울시장이 17일 오후 서울시청 브리핑실에서 기자회견을 열고, 6.3지방선거 국민의힘 서울시장 후보 공천 신청을 하겠다는 입장을 밝히고 있다.국민의힘 지도부로부터 '인적 쇄신' 요구마저 거절당한 오세훈 서울특별시장이 27일 장동혁 당 대표가 변화를 끝내 거부할 경우 그와 분리해 선거를 치르겠다고 밝혔다.다만 오 시장은 "마지막 순간까지 최대한 당의 변화를 촉구하는 게 당인으로서 도리"라며 지도부의 변화를 재차 촉구했다. '중도확장선거대책위원회'를 마련하라거나, 빨간색 점퍼를 입고 싶다고 호소하는 식이었다.오 시장은 이날 오전 SBS <김태현의 정치쇼>에서 하루 전인 26일 장동혁 지도부가 박민영 미디어대변인 재임명을 강행한 것 등에 대해 언급했다.관련해 오 시장은 "정말 매몰차게 거절당한 셈이 됐다"며 그간 본인이 출마의 조건으로 내세웠던 인적 쇄신 등을 지도부가 받아들이지 않은 것으로 봤다. 그러면서 "참 안타깝다"라고 했다.박 미디어대변인을 향해서는 "더 이상 실수 안 하기를 바란다"라고 짧게 말했다. 그러면서 "(지도부가) 누군가를 내보내는 게 그렇게 힘들다면 새로운 분을 모시는 게 가장 좋은 방법"이라고도 덧붙였다.앞서 오 시장과 친한(친한동훈)계, 소장파, 개혁파 등은 지도부의 노선 전환을 촉구하면서 박 미디어대변인과 장예찬 전 여의도연구원 부원장 등을 인적 쇄신 대상자로 지목해 왔다. 박 미디어대변인은 지난해 11월 시각장애가 있는 김예지 의원을 겨냥해 비하 발언을 했고, 오세훈 서울시장을 만난 당 상임고문단을 비판하는 과정에선 원색적인 비난을 가한 인물이다.장 전 부원장은 최근 이른바 '오(오세훈)·동(한동훈)·석(이준석) 연대'를 언급한 보수 논객 조갑제 조갑제닷컴 대표 등을 비판하는 과정에서 "늙은이들이 제정신이냐" 따위의 발언으로 물의를 빚은 인물이다. 다만 장 전 부원장은 하루 전인 26일 제22대 총선 당시 여론조사를 왜곡한 혐의로 기소돼 파기환송심에서 벌금 150만 원을 선고받고 여의도연구원 부원장직에서 사퇴했다.오 시장은 '장 대표의 얼굴로 선거를 치르기보다는 오세훈의 얼굴, 또는 (추후) 영입할 서울시 선대위원장의 얼굴로 서울시장 선거를 돌파하겠다는 것이냐'라는 진행자의 물음에 "그렇다"라고 답했다.특히 장 대표가 공천 마무리 후 상징성 있는 곳에 맨 먼저 지원 유세를 하러 가겠다고 약속한 것과 관련해서는 막판까지 장 대표가 변화하지 않으면 "(선거운동을) 분리할 수밖에 없다"라고 설명했다.오 시장은 그러면서도 "마지막 순간까지 최대한 당의 변화를 촉구하는 게 당인으로서 도리"라며 "(선거 운동 때) 그분(장동혁) 모시고 싶다. 다만 오실 때 좀 변신한 모습으로 와주시면 감사하겠다"면서 "빨간색 (점퍼) 입고 싶다. 입게 해달라"라고 호소했다.구체적인 실천 방안으로 '중도확장선대위'를 제시하기도 했다. 그는 "그동안 '혁신선대위'라는 표현을 써서 다소 혼선이 있었다"면서 "중도확장선대위라고 하면 오해가 없을 것 같다"라고 말했다.그는 "(선거에선) 자기 당 지지층을 확보해 놓은 상태에서 중도로 외연을 넓혀야 비로소 승리할 수 있는 발판이 마련된다"며 "그런 중도적인 브랜드를 가진 인물을 영입해서 그분의 얼굴로, 그분의 노선으로 선거를 치르는 것이 그나마 (낫다)"라고 했다.노선 변화에 대한 당 차원의 논의가 다시 한번 이루어져야 한다고도 했다. 오 시장은 "어저께도 여론조사 발표된 거 보니까 18%"라며 "우리 당 지지율이 민주당에 비해서 한 2.5 대 1 정도이다. 이 정도 되면 당에서도 좀 노선 변화에 대해서 다시 한번 깊이 있게 논의해야 한다"고 했다.