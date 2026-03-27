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26.03.27 10:36최종 업데이트 26.03.27 10:36
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왼쪽부터 유은혜, 안민석, 성기선, 박효진 예비후보이민선

경기도교육감 민주·진보 후보 단일화 경선 방식과 일정이 결정됐다.

단일화를 추진하는 경기교육혁신연대(아래 혁신연대)는 26일 오후 8시께 대표자 회의를 열었다. 4시간여 긴 회의 끝에 교육감 후보 선출을 위한 단일화 방식을 여론조사 45%, 경선선거인단 투표 55% 비율로 결정했다. 선거일은 오는 4월 19부터 21일까지이고, 투표 방식은 휴대전화를 활용한 전자투표다.

선거인단에는 만 16세 이상 경기도민이면 누구나 참여할 수 있다. 등록하면서 3000원의 회비를 내야 하는데, 청소년은 회비가 면제된다. 오는 31일부터 다음 달 16일까지 선거인단 등록을 받는다. 또한 여론조사는 다음 달 18일부터 20일까지 3일간 진행한다.

후보자 선출공고는 오늘(27일) 한다. 이어 30일에 후보자 공고를 하고 다음 달 18일에 선거인 명부를 확정한 뒤, 투표를 거쳐 22일 민주·진보 단일후보를 발표한다.

단일화를 추진하는 혁신연대에는 경기시민사회단체연대회의, 민주노총 경기도본부 및 전국학교비정규직노동조합 경기지부, 경기민주언론시민연합 등 164개 교육·시민 단체가 참여하고 있다.

이 단체가 추진하는 민주·진보 후보 단일화 경선에는 유은혜 전 교육부 장관과 안민석 전 국회의원, 성기선 전 한국교육평가원장(가톨릭대 교수), 박효진 경기교육연대 상임대표가 참여했다.

안민석 '여론조사 100%' 주장했지만... 규약대로 '혼합방식' 채택

경기도교육감 출마를 선언한 박효진·성기선·안민석·유은혜 예비후보의 모습이민선

단일화 방식 합의 과정에서 안민석 예비후보 측에서는 조직 동원의 우려가 있는 선거인단 대신 여론조사 100%로 단일화 후보를 선출해야 한다고 주장하면서 논란이 일기도 했다. 하지만 혁신연대는 규약에 명시된 대로 선거인단과 여론조사를 혼합한 방식으로 단일후보를 선출하기로 결정했다.

관련해 회의에 참석했던 한 대표자는 "대표자 회의를 하기 며칠 전에 운영위에서 만장일치로 100% 여론조사는 하지 않겠다 결정했고, 어제는 대표자 60여 명이 모여 이 문제를 확인했다"라고 전했다.

그러면서 "장시간 토론 끝에 여론조사 비율과 선거인단 비율을 만장일치로 결정했다"라고 강조했다.

경기도교육감 민주·진보 후보 단일화 경선은 지난 2009년(여론조사)을 제외한 2014년, 2018년, 2022년 모두 선거인단과 여론조사를 혼합한 방식으로 경선을 치렀다. 2014년 60% 대 40%, 2018년 70% 대 30%로 선거인단 비율이 높았지만, 2022년에는 50% 대 50% 비율로 경선을 진행했다.

2022년 단일화 경선은 경기도민 100명으로 구성된 '숙의 평가단'이 후보자들 합동 토론을 관람한 뒤 투표하는 방식으로 진행됐다.
#경기도교육감후보단일화 #경기교육혁신연대

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