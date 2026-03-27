이민선

경기도교육감 출마를 선언한 박효진·성기선·안민석·유은혜 예비후보의 모습단일화 방식 합의 과정에서 안민석 예비후보 측에서는 조직 동원의 우려가 있는 선거인단 대신 여론조사 100%로 단일화 후보를 선출해야 한다고 주장하면서 논란이 일기도 했다. 하지만 혁신연대는 규약에 명시된 대로 선거인단과 여론조사를 혼합한 방식으로 단일후보를 선출하기로 결정했다.관련해 회의에 참석했던 한 대표자는 "대표자 회의를 하기 며칠 전에 운영위에서 만장일치로 100% 여론조사는 하지 않겠다 결정했고, 어제는 대표자 60여 명이 모여 이 문제를 확인했다"라고 전했다.그러면서 "장시간 토론 끝에 여론조사 비율과 선거인단 비율을 만장일치로 결정했다"라고 강조했다.경기도교육감 민주·진보 후보 단일화 경선은 지난 2009년(여론조사)을 제외한 2014년, 2018년, 2022년 모두 선거인단과 여론조사를 혼합한 방식으로 경선을 치렀다. 2014년 60% 대 40%, 2018년 70% 대 30%로 선거인단 비율이 높았지만, 2022년에는 50% 대 50% 비율로 경선을 진행했다.2022년 단일화 경선은 경기도민 100명으로 구성된 '숙의 평가단'이 후보자들 합동 토론을 관람한 뒤 투표하는 방식으로 진행됐다.