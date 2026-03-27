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왼쪽부터 유은혜, 안민석, 성기선, 박효진 예비후보이민선
경기도교육감 민주·진보 후보 단일화 경선 방식과 일정이 결정됐다.
단일화를 추진하는 경기교육혁신연대(아래 혁신연대)는 26일 오후 8시께 대표자 회의를 열었다. 4시간여 긴 회의 끝에 교육감 후보 선출을 위한 단일화 방식을 여론조사 45%, 경선선거인단 투표 55% 비율로 결정했다. 선거일은 오는 4월 19부터 21일까지이고, 투표 방식은 휴대전화를 활용한 전자투표다.
선거인단에는 만 16세 이상 경기도민이면 누구나 참여할 수 있다. 등록하면서 3000원의 회비를 내야 하는데, 청소년은 회비가 면제된다. 오는 31일부터 다음 달 16일까지 선거인단 등록을 받는다. 또한 여론조사는 다음 달 18일부터 20일까지 3일간 진행한다.
후보자 선출공고는 오늘(27일) 한다. 이어 30일에 후보자 공고를 하고 다음 달 18일에 선거인 명부를 확정한 뒤, 투표를 거쳐 22일 민주·진보 단일후보를 발표한다.
단일화를 추진하는 혁신연대에는 경기시민사회단체연대회의, 민주노총 경기도본부 및 전국학교비정규직노동조합 경기지부, 경기민주언론시민연합 등 164개 교육·시민 단체가 참여하고 있다.
이 단체가 추진하는 민주·진보 후보 단일화 경선에는 유은혜 전 교육부 장관과 안민석 전 국회의원, 성기선 전 한국교육평가원장(가톨릭대 교수), 박효진 경기교육연대 상임대표가 참여했다.
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