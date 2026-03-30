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스트라스부르그의 트램벨기에 브뤼셀에 유럽연합의 모든 기능이 집중될 뻔한 상황에서, 유럽의회가 스트라스부르그에 위치하도록 하면서 국제 도시로서의 위상을 확보한 것도 그녀의 공이다. 부유한 도심만 반짝이게 꾸민 것이 아니라, 외곽 지역들을 트램으로 촘촘히 연결하여 도시 전체의 통합을 꾀하는 노력도 아끼지 않았다. 현재는 6개 노선의 트램이 도시와 외곽을 연결하고 있으며, 트램 라인을 따라 아름다운 녹지가 조성되어 있다. 도시의 모든 공공 디자인에 국제적 감각을 입혔고, 독일과 접경지대에 있는 도시답게 프랑스와 독일의 향기가 동시에 느껴지는 독특한 매력을 발산케 했다.이 도시의 공공 임대주택의 비율은 27%에 달한다. 트로트만은 임기 초부터 특정 지역에 임대주택을 몰아넣는 '게토화'를 철저히 경계해서, 새로 짓는 모든 아파트 단지에 일정 비율( 30~40%)의 임대주택을 의무적으로 섞게 했다. 외관상으론, 일반 분양 아파트와 전혀 구분이 가지 않는다.트램 A선 종점엔 정보통신 중심의 첨단 산업이 모이는 테크노 파크를 조성하기도 했다. 현재 이곳엔 100개가 넘는 혁신 기업과 2000명 이상의 연구원이 상주하며, 암 연구소(IRCAD) 등 국제 연구기관들도 들어와 있다.이번 선거에서 전임 녹색당 시장을 꺾고, 트로트만이 승리할 수 있었던 핵심은 '균형'에 있다. 전임 녹색당 시장의 급진적인 생태 정책에 피로감을 느낀 시민들은 '실용적이고 품격 있는' 절충적 공약들을 제시한 트로트만을 다시 시장 자리에 앉혔다.전임 녹색당 시장이 자동차를 '적'으로 규정했다면, 트로트만은 '공존'의 해법을 제시했다. 노후 차량 운행 제한을 강제하는 대신, 소상공인과 서민들이 전기차로 바꿀 수 있는 보조금을 대폭 확대하고 유예 기간을 늘릴 것을 약속했다. 도심에 나무만 심는 게 아니라, 열섬 현상이 심한 광장들에 분수/인공 개울을 결합한 '쿨링 아일랜드' 조성안을 제시했다.밤거리 안전을 위해 시립 경찰 인력을 확충하고, 외곽의 쓰레기 수거·거리 청소 주기를 앞당기는 '청결 프로젝트'를 제시하면서, 치안과 청결을 중시하는 우파 시민들의 마음도 얻었다. 유럽위원회가 있는 브뤼셀에 쏠린 유럽연합의 중심축을 다시 스트라스부르그로 끌어오겠다며 제시한 '유럽의 심장을 다시 뛰게' 슬로건도 시민들 마음을 흔들었다.한 달에 한 번 열리는 유럽의회 회기를 늘리고, 의원들이 머물기 좋은 최고급 컨벤션 센터·호텔 지구를 추가 개발할 것도 약속했다. 이 부분에서 정치력을 발휘할 수 있는 인물이기에 주민들은 그녀의 약속을 신뢰할 수 있었다. 지금까지 18개의 노벨상을 배출한 스트라스부르 대학과 테크노파크를 연계해 전 세계 유학생들이 모이는 유럽형 실리콘밸리로 재도약시키겠다는 포부도 밝혔다.환경을 지키되 시민 불편을 최소화하고, 변화를 추구하되 도시의 전통을 함께 살려내며, 혁신경제를 말하되 소시민들을 소외시키지 않는, 모두를 끌어안는 포용과 상생. 트로트만이 다시 시민들의 부름을 받을 수 있었던 이유다. 오는 6월 한국의 지방선거에서도 이런 지도자의 탄생을 기대해 본다.