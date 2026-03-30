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지난 22일 파리 시장 선거 2차 투표에서 패배가 확정된 후 열린 선거 유세 현장에서 기자단과 지지자들에게 연설을 마친 라시다 다티가 자리를 떠나고 있다. AFP/연합뉴스
더욱이 우파연합 후보 라시다 다티는 집요한 싸움닭으로 알려진 인물이다. 가난한 이민자(알제리-모로코) 가정의 12자녀 가운데 둘째딸로 태어나, 10대 때부터 갖은 고생을 한 끝에 가난에서 탈출해서, 출세를 향해 거칠고 위험한 배팅을 거듭해 왔다. 니콜라 사르코지 정권에선 법무부 장관, 에마뉘엘 마크롱 정권에선 문화부 장관 자리까지 거머쥐었다.
판사학교 입학 시 제출했던 MBA 졸업증명서의 위조 논란, 뇌물 수수 혐의로 검찰 기소, 자택 압수수색, 9월에 시작될 재판… 도덕성과는 거리가 먼 후보이나 파리의 우파 부르주아들은 그녀를 간절히 필요로 했다. 그들은 노숙자·불법 이민자들을 파리에서 쫓아내고, 쾌적한 부르주아적 삶의 공간을 지켜줄 '냉혈의 마름'을 원했다. 이민자 출신이면서 동시에 이민자에 극도로 적대적인 그녀는 이런 일을 맡기기에 적합한 인물이었던 것이다. 파리 최고 부촌으로 꼽히는 7구청장을 지낸 다티가 부르주아들 입맛에 맞는 행정력을 입증해 보인 것도 그녀가 우파들의 폭넓은 환심을 샀던 이유다.
하지만 9%p 차(그레구아르 50.5% vs. 다티 41.5%)로 다티의 패배가 선언되자, 한편에선 그녀를 향한 거침없는 조소와 야유가, 다른 한편에선 우파들의 절규가 교차했다. 사회당이 집권해온 파리의 지난 25년은 자전거 천국과 임대주택 비율의 급성장, 끝나지 않는 도로 공사로 상징되는 시간으로, 상대적으로 청결과 질서·안전에 대해선 무심했던 시간이었던 것도 사실이다. 마치 그 두 가지가 병립될 수 없는 과제인 양.
파리의 신임 시장 에마뉘엘 그레구아르
파리시장에 당선된 에마뉘엘 그레구아르는 안 이달고 시장 밑에서 부시장으로 일하며 성과를 내온, 유연한 행정가로 평가받는다. 이번 파리 시장 선거는 다티의 파리 입성이 성공하느냐 저지되느냐에 초점이 맞혀 있던 탓에 정책 이슈는 크게 부각되지 못했다. 하지만 그의 공약을 들여다보면, 전에 없이 대동단결했던 파리 부르주아들의 결연한 태도가 어디에서 비롯됐는지 짐작할 수 있다.
가장 두드러지는 공약은 '주거 정책'에 있다. 그레구아르는 6만 호의 공공주택 신규 공급을 약속했는데, 이 약속을 이행하기 위해 신규 주택을 짓는 대신 5년 이상 사용되지 않는 사무 공간이나 주택을 징발해서 공공 주거 공간으로 사용하겠다고 발표했다. 동시에 주민들의 주거 공간을 위협하는 에어비앤비에 대해 더욱 강화된 규제(이미 30~50%의 높은 수준의 세금 부과, 임대 기간도 120일 상한선)를 약속한다.
특히 임대주택이 들어서는 것을 완강히 거부하는 지역(파리 7구, 16구 등)에도 '공평하게' 임대주택이 들어서게 할 것을 천명하면서, 해당 지역 주민들과의 갈등을 예고하고 있다. 5년 이상 비어 있는 주택이나 건물에 대해 징발하겠다는 급진적 공약에 대해서는, '사유재산제' 자체에 대한 위협이라는 반발 여론이 우파 시민들 사이에서 들끓고 있다.
생태 도시 파리의 위상도 한층 강화될 전망이다. 당선이 확정된 시각, 그는 시청에 공영 자전거 '벨리브'를 타고 입성함으로써, 그레구아르는 자신이 벨리브의 옹호자임을 명백히 했다. 그는 현재 1200km 수준인 자전거 전용 도로를 1500km까지 늘이는 동시에, 인도 위 자전거 도로 폐지, 안전 운행을 위한 추가적 장치도 보강할 예정임을 밝혔다.