봉주영

- '컷오프 후유증'은 여전히 가라앉지 않은 상태다. 권영진 의원은 채널A '정치시그널' 인터뷰에서 "당이 대구시민 자존심을 완전히 무시하는 바람에 민심이 확 돌아섰다. '그래도 대구는 막판에 가면 보수 결집으로 이길 것'이라고 안일하게 생각할 때가 아니다"라고 말했다. 권 의원은 2014-2022년 대구시장을 지냈고, 특히 2014년 김부겸 전 총리와 맞붙었던 인물. 김종인 전 비대위원장도 CBS '박성태의 뉴스쇼'에 나와 "김 전 총리가 출마했을 경우 대구를 국민의힘이 사수할 수 있을 것인지에 대해서 굉장히 회의적"이라고 말했다.- 관건은 결국 구도. 양자 대결이냐, 3자 대결이냐에 따라 선거 결과가 크게 달라질 것이라는 예상이 지배적이다. 양자 대결은 누가 나오든 김부겸 전 총리에게 쉽지 않은 싸움이다. 물론 그럼에도 '여당 프리미엄'을 노려볼 수 있는 분위기이긴 하다. 현재 국민의힘 후보로 추경호 의원이 유력한 상황이고, 온갖 시나리오가 떠도는 점을 감안하면 양자 대결일 경우 김부겸+이재명 vs. 추경호+장동혁 아니면 3자 대결일 경우 김부겸+이재명 vs. 주호영+한동훈 vs. 추경호+장동혁으로 구도가 정리될 텐데, 정국이 누구에게 유리한가는 다소 분명한 상태다.