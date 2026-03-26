▲정청래 만난 김부겸
정청래 더불어민주당 대표와 김부겸 전 국무총리가 26일 서울 중구 달개비에서 회동한 뒤 회동 내용에 관해 설명하고 있다. 국회사진기자단
# 마침내 모습 드러낸 김부겸, 법원 달려간 주호영
- 요즘 가장 큰 주목을 받는 정치인, 김부겸 전 총리가 오늘(26일) 마침내 공개석상에 모습을 드러냈다. 이날 서울 중구에서 정청래 민주당 대표를 만난 김 전 총리는 "피하기는 힘들겠구나"
라며 '대구시장 선거 등판'을 예고했다. 정 대표와 회동 후 취재진에게는 "국토 균형발전과 지역에서 젊은이들의 일자리를 만들겠다는 당의 의지가 분명하다"고도 강조했다. 다음주 월요일(30일) 출마선언이 유력한 상황.
- 같은 날 오전, 국민의힘 대구시장 경선에서 컷오프(배제)된 주호영 의원은 법원에 가처분 신청
을 냈다. 주 의원은 이후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 공관위 결정을 "정략적 사천", "공천 학살"이라고 맹비난했다. 다만 법원이 가처분 신청을 받아들이지 않는다면 '탈당 후 무소속 출마'를 강행할 것인가라는 취재진 질문에는 "모든 경우의 수에 대해 다 준비하고 있다"고만 답했다.
# 충격의 여론조사... 김부겸이 다 이긴다
- 그런데 어제 깜짝 놀랄만한 여론조사 결과가 하나 공표됐다. 바로 영남일보-리얼미터 조사. 3월 22~23일 대구 지역 성인 812명을 대상으로 무선ARS를 실시했는데, 김부겸 전 총리와 국민의힘 모든 후보군을 다 1대 1 가상대결을 붙였다. 조사과정에서 국민의힘의 주호영, 이진숙 컷오프 결과가 발표되긴 했지만, 이미 실시 중인 조사라 두 사람은 그대로 넣은 조사였다.
* 2026년 3월 22~23일 대구 성인 812명 무선ARS. 표본오차 ±3.4%p(95% 신뢰수준)
- 결과는 김부겸의 전승. 모든 양자대결에서 승리했다. 다만 이진숙 전 방통위원장과 붙었을 때는 오차범위 내 우세였다. 그리고 모든 양자대결에서 '없음'이나 '잘 모름', 즉 의견을 유보한 층도 적게는 12%, 많아야 20% 수준이라 대진표에 따라서 보수층이어도 김부겸 전 총리를 선택하는 경우도 있는 것으로 해석할 수 있었다.