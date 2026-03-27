이완섭 SNS 갈무리

이 시장이 '해뜨는 서산' 슬로건 대한 일부 비판에 '미친놈’이라는 고은 시인의 시로 반박했다.이완섭 충남 서산시장이 서산시 슬로건인 '해뜨는 서산'에 대한 일부 비판에 '미친놈'이라는 고은 시인의 시를 인용하며 맞대응했다.이 시장은 26일 자신의 페이스북을 통해 통해 "'해뜨는 서산' 슬로건을 비방하는 사람들에게 한 가닥 울림이 되길 기대해 본다"면서 고은 시인의 '미친놈'이라는 시를 게시했다.이같은 이 시장의 대응은 자신의 심경을 우회적으로 표현하면서도 '해뜨는 서산'에 대한 비판을 반박한 것으로도 보인다.이 시장은 "선거가 다가오자 예상했던 대로 여러 견제와 비판이 이어지고 있다"면서 "중립을 지켜야 할 일부 언론 관계자까지 공개적으로 SNS에서 현직 시장인 저를 비판하는 모습을 본다"며 이같이 말했다.그러면서 "그동안은 어떤 비판에도 일일이 대응하지 않았다"며 "그러나 이번에 제기된 '해뜨는 서산' 슬로건 비판 글을 보며 적지 않게 놀랐다"고 밝혔다.앞서, 지난 25일 SNS에서 한 지역 언론인은 서산시의 슬로건인 '해뜨는 서산'을 두고 "'없는 해를 띄우는 것'은 역발상이 아니라 서산의 정체성을 버리는 일"이라면서 "보여주기 앞에서는 현실조차 마시지 못하는, 스스로 만든 이미지에 갇힌 행정"이라고 지적했다.이어 "현실을 덮고 구호가 도시를 설명하기 시작한 순간, 행정은 이미 방향을 잃는다"며 "문제를 해결하는 대신 문제가 없는 것처럼 보이게 만드는 것은 전시행정의 전형"이라면서 "'해 뜨는 서산'이라는 말을 내려놓을 때"라고 말했다.이같은 지적에 이 시장은 "지식층인데도 불구하고 비전의 의미조차 제대로 이해하지 못한 채, 터무니없는 논리로 곡해한 글"이라면서 "(해뜨는 서산은) 서산의 정체성과 미래 비전을 담은 공식 도시 브랜드"라며 "지역의 미래와 도시의 정체성을 가장 함축적으로 표현했다는 평가를 받았다"라면서 반박했다.이 시장에 따르면 '해뜨는 서산'은 시민 의견 수렴을 거쳐 2015년 7월 30일 서산시 상징물위원회에서 최종 선정했다. 이어 2016년 2월 18일 서산시의회 의결을 거쳐 공포·시행된 명백한 서산시의 공식 도시 브랜드라는 것.이어 "'해뜨는 서산'은 누가 만들었느냐의 문제가 아니다"며 "서산의 과거와 현재, 그리고 미래를 상징하는 이름"이라고 덧붙였다.