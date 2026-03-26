배동민

민형배(광주광역시 광산을) 더불어민주당 의원이 2일 오전 광주시의회에서 기자회견을 열고 가칭 '전남광주특별시' 초대 시장 선거 출마를 공식 선언하고 있다.민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보 측은 26일 '신천지 연루설' 등 후보에 대한 근거 없는 비방과 허위사실을 유포하는 행위를 고발하는 등 법적 대응에 나선다고 밝혔다.민 후보 선거캠프는 이날 보도자료를 통해 "최근 언론 기사나 인터넷 글 등을 인용해 후보자를 낙선시킬 목적으로 사실과 다른 내용을 광범위하게 유포하는 행위가 있다"며 "공직선거법을 정면으로 위반하는 중대한 사안"이라고 말했다.이어 "'신천지 연루설' 등 이미 사실무근으로 밝혀졌거나 후보자와 무관한 사안을 악의적으로 편집해 유포하는 등 명백한 선거 방해 행위가 벌어지고 있다"며 "예외 없이 무관용 원칙으로 법적 책임을 물을 것"이라고 경고했다.앞서 민 후보 측은 ▲악의적인 비방 및 허위기사 유포 ▲예비경선 득표율을 허위로 조작한 '지라시' 유포 행위 등에 대해 공직선거법 위반 혐의로 각각 고소·고발했다.민 후보 선거캠프 관계자는 "허위 거짓정보 제보 센터를 통해 확보된 증거를 토대로 2·3차 추가 고발을 이어갈 것"이라며 "수사당국이 민주주의의 꽃인 선거를 혼탁하게 만드는 범죄 행위에 대해 엄정하고 신속한 수사를 진행해야 한다"고 말했다.