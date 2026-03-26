기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.03.26 17:11최종 업데이트 26.03.26 17:11
원고료로 응원하기
민형배(광주광역시 광산을) 더불어민주당 의원이 2일 오전 광주시의회에서 기자회견을 열고 가칭 '전남광주특별시' 초대 시장 선거 출마를 공식 선언하고 있다.배동민

민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보 측은 26일 '신천지 연루설' 등 후보에 대한 근거 없는 비방과 허위사실을 유포하는 행위를 고발하는 등 법적 대응에 나선다고 밝혔다.

민 후보 선거캠프는 이날 보도자료를 통해 "최근 언론 기사나 인터넷 글 등을 인용해 후보자를 낙선시킬 목적으로 사실과 다른 내용을 광범위하게 유포하는 행위가 있다"며 "공직선거법을 정면으로 위반하는 중대한 사안"이라고 말했다.

이어 "'신천지 연루설' 등 이미 사실무근으로 밝혀졌거나 후보자와 무관한 사안을 악의적으로 편집해 유포하는 등 명백한 선거 방해 행위가 벌어지고 있다"며 "예외 없이 무관용 원칙으로 법적 책임을 물을 것"이라고 경고했다.

앞서 민 후보 측은 ▲악의적인 비방 및 허위기사 유포 ▲예비경선 득표율을 허위로 조작한 '지라시' 유포 행위 등에 대해 공직선거법 위반 혐의로 각각 고소·고발했다.

민 후보 선거캠프 관계자는 "허위 거짓정보 제보 센터를 통해 확보된 증거를 토대로 2·3차 추가 고발을 이어갈 것"이라며 "수사당국이 민주주의의 꽃인 선거를 혼탁하게 만드는 범죄 행위에 대해 엄정하고 신속한 수사를 진행해야 한다"고 말했다.
#민형배 #비방 #고발 #선거 #허위사실

6.3 지방선거
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
배동민 (bananabdm) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차237 첫화부터 읽기>
이전글 '김영환 컷오프 항의' 삭발식 참가 80대 "영문도 모른 채 삭발당했다"