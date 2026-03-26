주철현측 제공

더불어민주당 전남광주통합특별시장 본경선을 앞두고 민형배·주철현 후보가 26일 전남 순천시청에서 '전남동부권 미래비전' 공동 기자회견을 갖고 있다.더불어민주당 전남광주통합특별시장 본경선을 앞두고 민형배 후보와 주철현 후보가 전남 동부권 성장과 발전을 위한 '정책 연대'를 선언했다. 지역 정가에서는 이번 공동 행보를 두고 두 후보가 단일화 수순으로 나아가는 것 아니냐는 분석도 나오고 있다.두 후보는 26일 순천시청 소회의실에서 공동 기자회견을 열고, 동부권의 핵심 현안인 산업 구조 대전환, 의대 정원 배정, 반도체 산업 유치 등에 대해 합의된 입장을 발표했다.두 후보는 위기에 직면한 지역 내 석유화학 및 철강 산업의 해법으로 '미래 에너지 전환'을 최우선 과제로 꼽았다. 기존 주력 산업의 대대적인 구조 개조와 더불어 소형모듈원자로(SMR) 등 차세대 에너지 기반 산업으로의 체질 개선을 통해 지역 경제의 새로운 활로를 모색하겠다는 구상이다.최대 현안인 국립의대 설립과 관련해서는 '균형 배치' 를 해법으로 제시했다. 구체적으로는 목포대와 순천대에 각각 50명의 의대 정원을 배정해 교육을 담당하도록 하고, 지역 거점병원을 활용한 공동 수련 체계를 구축한다는 계획이다. 특히 전남 동부와 서부 양 권역에 각각 대학병원을 신설하는 방안을 제시했다.광주와 전남을 '대한민국 제2의 반도체 수도'로 격상시키겠다는 포부도 밝혔다. 이를 위해 권역별 특성에 맞춘 클러스터 분담 구조를 설계했다. ▲광주권은 AI 중심의 설계 및 패키징 ▲서부권은 RE100(재생에너지 100%) 기반의 반도체 생산 거점 ▲동부권은 소재·부품·장비(소부장) R&D 클러스터로 특화해 유기적인 '반도체 트라이앵글'을 완성한다는 전략이다.다만 통합 정부의 핵심 기관인 '주청사' 입지를 두고는 미묘한 시각 차를 보였다.주철현 후보는 "통합의 수혜가 광주로 쏠리는 것을 막고 분권화를 실현하기 위해 주청사는 반드시 전남에 있어야 한다"고 강조했다. 반면 민형배 후보는 "지역 순환 근무제 등을 고려해 가장 적절한 곳이 어디인지 시민들의 의견을 묻는 공론화 과정을 거쳐야 한다"며 신중한 입장을 유지했다.이번 정책 연대가 경선 단일화를 염두에 둔 것이냐는 질문에 주 후보는 "본경선에 오르는 후보가 동부권의 정책들을 계승하겠다는 약속의 자리"라며 말을 아꼈으나, 민 후보는 "언론에서 '사실상 단일화'라고 표현하기도 한다"며 적극적인 태도를 보였다.