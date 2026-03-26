김남권

26일 더불어민주당 김한근 강릉시장 예비후보와 지선 출마 예비후보들은 '강릉시축구협회 예산 조건 도정보고회 참석 문자' 공개에 대해 강릉아레나 앞에서 기자회견을 열고 철저한 수사를 촉구했다.국민의힘 강원도지사 후보 공천이 확정된 김진태 현 강원도지사의 '도정보고회'에 대한 선거법 위반 논란이 지속되는 가운데, 오는 28일로 예정된 강릉 도정 보고회에 예산 지원을 조건으로 인원을 조직적으로 동원한다는 문자까지 공개되면서 비판이 더욱 거세다. 더불어민주당 강릉지역 지방선거 출마자들은 이번 사태를 '민주주의 근간을 흔드는 중대 사안'으로 규정하고 수사 기관의 전면적인 조사를 촉구했다.김한근 더불어민주당 강릉시장 예비후보와 민주당 소속 시의원 및 지방선거 출마자들은 26일 오전 강릉 아레나에서 기자회견을 열고, 공공예산 보조 단체들의 정치적 중립성 훼손에 대한 철저한 진상규명을 요구했다.이들은 "예산 지원과 불이익 겁박을 통해 재정 지원에 목말라 하는 단체들을 줄 세우고 행사 참석을 독려하는 일이 발생하는가 하면, 현직 시장을 위한 여론조사 참여를 조직적으로 독려하는 일이 민주 정부에서 공연히 자행되고 있다는 정황이 놀랍기만 하다"라고 성토했다.김 후보는 "강릉시축구협회가 오는 28일 예정된 김진태 현 강원도지사의 도정보고회에 팀별 20명 이상 참석할 수 있도록 독려하는 문자를 산하 동호회 임원들에게 발송한 것이 확인됐다"라면서 "이 문자에는 적극적으로 협조할 경우 약 '1,000만~2,000만 원'의 예산 지원이 예정되어 있다는 내용과 '인원 미달 시 불이익이 있을 수 있다'는 취지의 문구가 포함되어 있어 경악을 금할 수 없다"라고 비판했다.이어 "국가 예산을 지원받는 공공단체에 정치 행사 참석과 예산 문제를 연결한 것은 선거 공정성을 훼손하는 매우 중대한 사안"이라고 지적했다.김 후보는 강릉시체육회의 조직적 개입 의혹도 추가로 제기했다.김 후보 측에 따르면 △강릉시 체육회 사무 집행부가 아직 예비후보 등록 전인 김홍규 현 시장에게 유리한 방향으로 여론조사 참여를 독려했다는 제보와 △'청년 소상공인 단체' 대화방에서 도정보고회 직후 도지사가 참석하는 식사 자리를 공지하고 참석 여부 투표를 진행하는 등 조직적인 인원 파악 정황이 함께 접수됐다고 주장했다.