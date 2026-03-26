김보성

조국혁신당 부산시당 당원들이 26일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 조국 당대표의 6.3 부산 지방선거 출마를 공개적으로 요청하고 있다.석 달도 채 남지 않은 지방선거에서 조국 당대표의 부산 역할론 목소리가 커진다. 당원들이 공개적으로 출마를 요청하고 나섰고, 부산시당도 중앙당에 비슷한 의견을 전달한 상황이어서 실제 조 대표가 어떤 결정을 내릴지 주목된다.조국혁신당 부산시당 이강수·백경옥 당원 등 400여 명은 26일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 조 대표의 부산 출마를 강력히 요청했다. 현장에는 30여 명이 참석해 대신 결의문을 낭독했다. 이들은 "지방이 죽으면 대한민국도 죽는다"라며 "어떤 길이라도 무대는 반드시 부산이어야 하며, 주인공도 조국이어야 한다"라고 서로 입을 모았다.구체적으로 "국회의원으로 입법 최전선에서 지방분권 개혁, 올바른 대의제 구축을 향한 정치개혁을 견인하거나 지방자치의 새로운 표준을 구현하며 부산과 대한민국을 살리는 일도 좋다"라며 조 대표가 부산시장, 보궐선거가 예상되는 북구갑 중 한 곳에 무조건 뛰어들어야 한다고 이들은 호소했다.선거의 주요 화두까지 제시했는데, 이들은 "기업 몇 개 유치나 도로 몇 개 개설로 치유될 상태가 아니"라며 부산을 ▲ 국가균형발전 전진기지화 ▲ 사회권 기반 자립도시로 만들어야 한다고 요청했다. 특히 부산 출신의 김영삼·노무현·문재인 전 대통령에 이어 "(조 대표가) 부산의 자존심을 다시 세워달라"라는 요구도 더했다.직접 마이크를 잡은 이강수 당원은 "부산은 대도시 중 거의 유일하게 소멸 위기 도시로 전락해 노인과 바다만 남았다는 비아냥을 듣고 있다"라며 "전면적이고 새로운 방식의 개혁을 이끌 강력한 리더십이 절실하다"라고 조 대표 선거 투입 필요성을 강조했다.