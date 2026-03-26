국회사진기자단

정청래 더불어민주당 대표와 김부겸 전 국무총리가 26일 서울 중구 달개비에서 회동하고 있다.정청래 더불어민주당 대표가 김부겸 전 국무총리를 직접 만나 대구시장 출마를 거듭 요청했다. 대구에 대한 전폭적인 지원도 약속했다. 김 전 총리는 "도망 못 가게 아예 퇴로를 차단하신다"라고 웃으며 당 차원의 출마 요청을 "피하긴 힘들겠구나"라고 답했다.정 대표는 26일 오전 서울 중구 한 식당에서 김 전 총리와 만나 "대구 선거를 이길 필승 카드는 김 전 총리밖에 안 계신다"라며 "지역구도 타파, 국민 통합을 위해 선당후사의 마음으로 꽃길을 마다하고 대구에서 국회의원과 시장에 도전하셨는데, 이번에도 그런 정신을 십분 발휘해 주십사 당대표로서 절박한 심정으로 요청드린다"라고 밝혔다.그러면서 "대구에 또 한 번 나가 주십사 부탁드리는 게 당대표로서도 너무 가혹한 것 아니냐는 생각도 솔직히 있고 미안한 마음도 있다"라며 "그렇지만 더 큰 가치를 위해 총리께서 결단해 주실 것을 다시 한번 요청드린다"라고 설득했다.대구를 향한 전폭적 지원도 약속했다. 정 대표는 "대구에서 필요하고 총리께서 원하시는 거라면 '무엇이든 다 해드림 센터장'이 되고 싶은 심정"이라며 "군 공항 문제, 민군 통합 공항도 대구 시민들의 한결같은 열망이라고 알고 있다. 그것도 민주당이 잘 준비하고 대구 시민과 힘을 합쳐 한번 해보고 싶은 꿈이 있다"라고 밝혔다.그러면서 "총리도 그런 꿈을 갖고 계실 것 같은데 그런 부분에 대해 합법적으로 가능한 모든 수단을 동원해서라도 대구 시민들의 열망을 받들고 대구 지역 경제 발전에 이바지하겠다"라며 "대구의 대전환과 대변화를 이번 6·3 지방선거를 통해 실현해 보고자 하는 것도 우리 민주당의 꿈"이라고 덧붙였다.김 전 총리는 "당에서 직접적으로 사람을 보내고 연락을 취한 것도 벌써 한두 달이 넘은 것 같다"라며 "정 대표께서 봉하마을에 가서 공개적으로 (출마 요청을) 하셔서 이런 당의 요청을 버텨낼 수가 있을까, 대구 시민들께 함께 해보자는 제안을 무엇을 갖고 얘기할까 고민하고 있었다"라고 말했다.김 전 총리는 "(대구시장 출마를) 많이 고민했던 큰 이유 중 하나는 제가 정치를 한번 정리한 마당에 다시 그런 열정이 나올까 하는 게 있었다"라며 "또 하나는 공직이 갖는 무게와 두려움이다. 그래서 가능하면 제가 아니라 더 젊은 세대들한테 기회를 주는 게 어떤가 하는 고민이 있었다"라고 밝혔다.김 전 총리는 "최근 당으로부터, 무엇보다도 대구 현장에서 뛰고 있는 후배들과 옛 동지들로부터 '한 번만 더 함께 고생하자', '모든 걸 다 던져 다시 도전하는데 외면만 할 거냐'는 간절한 요구도 왔었다"라며 "그래서 제가 피하기는 힘들겠구나, 그러면 대표에게 대구의 발전과 대구·경북의 미래 비전이라도 말씀드리는 게 도리이겠다 싶어서 나왔다"라고 말했다.김 전 총리는 정 대표에게 "민주당이 그동안 지지가 낮았다고 해서 외면하거나 소외되지 않도록 하겠다, 대한민국 어디에 있든 국민들이 삶의 의욕을 느끼고 젊은이들이 미래를 꿈꾸게 하는 철학을 갖고 이 문제를 보겠다, 그래서 대구의 젊은이들에게 새로운 희망을 심어주겠다는 단단한 약속을 꼭 지켜주실 것을 요청드린다"라고 밝혔다.그러자 정 대표는 "총리께선 대구에서 국회의원도 하고, 행정안전부 장관도 하고, 총리까지 하셔서 누구나 쉽게 가질 수 없는 역량을 충분히 갖추셨다"라고 말했다. 그러면서 "정치를 좀 떠나셔서 다시 결심하기가 굉장히 어려우실 텐데, 자신이 공공재로서 국가를 위해, 대구를 위해, 국민 통합을 위해 쓰임이 있다면 용기를 내야 되겠다는 결단을 내주실 것을 다시 한번 간곡하게 요청드린다"라고 밝혔다.