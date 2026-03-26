▲
박맹우 전 울산시장이 26일 시의회 프레스센터에서 무소속 출마를 선언했다.울산시의회
6·3 지방선거 국민의힘 울산광역시장 공천을 신청했다가 컷오프(공천 배제)된 박맹우 전 울산시장이 26일 무소속 출마를 선언했다. 이에 따라 울산시장 선거는 국민의힘 김두겸 현 시장, 김상욱 의원(울산 남구갑), 김종훈 전 동구청장과 함께 4파전 양상으로 전개될 전망이다.
국민의힘이 지난 17일 울산시장 후보로 김두겸 시장을 단수 공천하자, 박 전 시장은 곧바로 재심을 신청했으나 공천관리위원회는 이를 받아들이지 않았다(관련기사 : 박맹우 "컷오프 못 받아들여"... 국힘 울산시장 후보 선출 '난항'
https://omn.kr/2hfgu).
박맹우 전 시장은 이날 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "시장을 세 번, 국회의원을 두 번 지낸 제가 마지막 출사표를 던진 데에는 두 가지 이유가 있다"며 "하나는 울산시정의 극심한 난맥상, 또 하나는 급변하는 시대 상황"이라고 밝혔다.
그는 "울산시정이 병들어 가고 있는 것을 보고만 있을 수 있겠느냐, 뿌리 깊은 난맥상을 혁파할 수 있는 사람이 누구인가"라고 반문한 뒤 "청렴과 소신의 행정가이자 뚝심의 실천가인 저 박맹우라고 답하고 싶다"고 주장했다.
"시대전환 대응 필요"
박 전 시장은 "AI의 높은 파고가 전 세계를 덮치면서, 조국 근대화의 사명을 다했던 울산도 이제 시대전환의 요구에 직면하고 있다"며 "이 절박한 시대전환의 과제를 누가 제대로 추진할 수 있겠느냐, 민선 3·4·5기 울산의 번영을 이끌었던 경험과 관록이 해답이 될 것"이라고 말했다.
이어 "시장에 당선된다면 모든 경제 주체가 참여하는 '울산경제진흥확대회의'를 구성해 울산경제의 컨트롤타워 역할을 수행하도록 하겠다"며 "산하에 울산산업대전환 TF를 구성해 향후 20년을 대비한 시대전환 전략 수립에 착수하겠다"고 밝혔다.
그는 "측근들의 이권 개입 등 시정 농단을 철저히 차단하고, 시장과 지역 국회의원 간 권력 카르텔을 없애겠다"며 "그동안 논란이 된 정책들도 재검토하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "무너진 보수를 다시 세우고, 격변의 시대 속에서 울산의 시대전환을 이뤄내겠다"고 밝혔다.
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요!
후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0)