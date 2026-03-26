충남도당

26일 조국 대표와 기념사진을 촬영하고 있는 충남지역 출마예정자들.26일 조국혁신당 충청남도당(아래 충남도당)의 6.3 지방선거 출마예정자들이 당 지도부와 함께 승리 의지를 다졌다.충남도당 소속 출마예정자들은 26일 오전, 국회 본청 앞 천막농성장에서 최고위원회의를 마친 조국 대표를 예방했다.방문에는 이나현(천안시 라선거구), 전용길(천안시 사선거구), 조상기(천안시 차선거구), 조상익(당진시 다선거구), 최헌묵(계룡시 나선거구), 홍성표(아산시), 안찬(금산군 자치단체장), 백진숙(충청남도 광역의원 비례대표), 주은숙(천안시 기초의원 비례대표) 후보 등이 참석해 6.3 지방선거 필승 결의를 다졌다.후보자 한 명 한 명과 손을 맞잡고 격려한 조국 대표는 "지역 사회의 변화를 이끌어낼 '강소 정당'의 주역이 되어 달라"고 당부했다.출마예정자들은 조국 대표와 함께 개별 및 단체 기념사진을 촬영하며 선거 승리를 향한 강력한 원팀(One-team) 정신을 다졌다.충남도당 관계자는 "오늘 조국 대표와의 만남은 충남 지역 출마예정자들의 사기를 진작시키고, 당의 핵심 가치인 '사회권 선진국'을 지방 자치 현장에서 실현하겠다는 의지를 재확인하는 자리였다"며 "충남 전역에서 조국혁신당의 바람을 일으켜 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다.충남도당은 이번 결의대회를 기점으로 각 지역별 맞춤형 공약을 발표하고 주민 밀착형 행보를 더욱 가속화 할 예정이다.