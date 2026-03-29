연합=OGQ

"'동무', '했으매', '있겠지비'라는 말을 사용하는 방송이 나와 북한 방송으로 알았으나, 교도소 수감 시(時) 점심 때 '김삿갓의 북한방랑기'라는 라디오 드라마를 매일 틀어주고 그것을 듣고 나서 과거에 자신이 들은 방송이 한국에서 북한을 무대로 만든 드라마 방송이라는 것을 알았고"

"재일 대남공작지도원 조신부(曺伸夫)에게 포섭되어 여러 차례 회합하여 교양과 간첩 지령을 받고, 재외국민교육원의 실태, 계엄하의 한국의 치안 상태, 기간산업인 조선소의 시설 현황 등의 국가기밀을 탐지·수집·보고하는 등 간첩 활동을 하고, 주변 사람들에게 북한 방송 청취를 권유하고 좌익 활동을 하겠다는 의지를 피력하는 방법으로 북한을 찬양·고무한 혐의로 조사를 받았다."

"내 팔과 다리를 묶고 내 팔로 무릎을 감싸게 하였고 내 무릎 사이에 막대기를 끼웠고, 수사관들이 나를 들어 책상 사이에 올려 놓아 내 몸이 흔들흔들했는데, 그런 상태에서 나의 오른쪽 엄지손가락과 왼쪽 엄지손가락 사이에 전선을 연결해서 전기를 흐르게 하였다."

"포섭이란 말의 뜻을 몰라 수사관에게 그 뜻을 물으니 친구들과 사상·이념을 같이해 친하게 지내는 것이라고 해서, R과는 친한 사이라는 뜻으로 그렇게 대답한 것이다."

라디오그런데 그가 주변에 권유한 방송은 북한 방송이 아니었다. 그는 이 사실을 교도소에 수감된 뒤에야 깨달았다. 1964년부터 방송돼 인기를 끈 KBS 라디오 5분극 <김삿갓 방랑기>를 교도소에서 청취한 것이 그 계기가 됐다.풍류시인 김삿갓이 이북 전역을 돌아다니며 주민들의 실상과 북한 정권의 모순을 폭로하는 형식으로 방송된 이 프로그램은 이종수가 자신이 청취했던 '이북 방송'의 실체를 되짚어보도록 만들었다. 진실과 화해를 위한 과거사정리위원회의 <2008년 하반기 조사보고서> '재일동포 유학생 이종수 국가보안법 위반 사건' 편은 이렇게 기술한다.그는 이남 방송을 이북 방송으로 착각하고 남들에게 권유했다. 그가 들은 방송에서 북한을 찬양하는 내용이 나왔을 리 없다. 이는 그가 그 방송을 주변에 추천한 것이 한국어를 잘 모르는 자신도 알아들을 만한 재미있는 방송이었기 때문이라고 이해할 수밖에 없다.보안사 요원들은 '이런 북한 방송도 들었다고 종이에 적으라'라고 그에게 시켰다. 그가 실제로 들은 것이 북한 방송이 아니었기에, 혐의를 씌울 목적으로 실제의 북한 방송 내용을 알려줬던 것이다. 이런 엉터리 수사를 받은 그는 대법원 사법정책연구원이 2024년에 발행한 <형사재심의 현황과 운용방안에 관한 연구>에 따르면 이런 혐의를 받았다.이종수가 조신부를 알게 된 것은 고모부 조창순을 통해서였다. 조창순은 조신부의 작은아버지다. 이들의 인연은 정치적인 일이 아니라 친척 간의 일이었다. 진실화해위원회는 조신부가 조총련 대남공작지도원이라는 증거가 없다는 결론을 내렸다. 그는 조총련이 아닌 거류민단 소속이었다.말도 안 되는 혐의를 뒤집어쓴 이종수는 모국어를 배우러 찾아온 이 땅에서 온갓 고문기술을 배우게 됐다. 뺨 때리기, 물고문, 전기고문 같은 것에 더해 통닭고문도 경험했다. 그는 진실화해위원회에서 이렇게 진술했다.수사관들은 그의 몸을 통닭처럼 구부린 뒤 두 개의 책상 사이에 놓인 막대기에 15분간 매달았다. 이 상태에서 전기 고문을 가하면서 수사관들은 이렇게 물었다. "이북에는 언제 갔다 왔느냐?"그는 이니셜이 R인 인물을 비롯한 주변 사람들을 대남 공작활동에 포섭하려 했다는 혐의도 받았다. 그는 이 혐의를 인정했다. 그런데 이것은 그가 수사관이 사용하는 포섭이라는 단어를 이해하지 못해서 생긴 일이다. 그는 이렇게 진술했다.포섭이 '끌어들이다'인 것을 알았다면 그런 시인을 했을 리 없다. 포섭의 의미를 엉터리로 가르쳐준 뒤 '포섭했느냐?'고 물었으니, 간첩을 찾아내는 수사가 아니라 간첩을 만드는 수사였던 것이다. 결국 이 사건은 1984년 9월 11일에 대법원이 상고를 기각하고 서울고등법원 판결(징역 10년, 자격정지 10년)을 확정함으로써 매듭지어졌다.