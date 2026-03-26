화성시민신문

집담회를 주관한 한미경 예비후보는 "누구나 돌봄이 필요한 순간이 오고, 누구나 돌봄의 주체가 된다. 따라서 돌봄은 공공재이자 시민의 당연한 권리"라고 강조했다.한 예비후보는 화성시의회 진출 시 통합돌봄의 우선 과제로 '돌봄자 지원 조례 제정'을 꼽았다. 구체적으로는 다음과 같은 '화성형 돌봄자 지원 대책'을 제시했다.▲ 돌봄자 지원센터 설치: 돌봄 스트레스 상담, 정보 제공, 긴급 휴식 지원 전담 ▲ 대체돌봄 및 휴식권 보장: 가족 돌봄자가 급한 용무나 휴식이 필요할 때 믿고 맡길 수 있는 시 차원의 인력 지원 ▲ 돌봄 노동 가치 인정: 비공식 돌봄 노동에 대한 사회적 보상 체계 마련 등이다.함께 자리한 홍성규 경기도지사 예비후보는 "한미경 예비후보는 오랫동안 화성 현장에서 여성과 소외계층의 목소리를 대변해온 전문가"라며 힘을 실었다.한미경 예비후보는 마무리 발언을 통해 "오늘 흘리신 눈물을 잊지 않겠다"며, "한 개인의 헌신에 기대어 유지되는 돌봄이 아니라, 화성시 공동체가 함께 책임지는 '돌봄 안심 도시 화성'을 반드시 만들겠다"고 포부를 밝혔다.