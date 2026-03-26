유성호

장동혁 국민의힘 대표가 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다.장동혁 국민의힘 당 대표는 당초 26일, 경기도를 찾아 현장 최고위원회의를 주재한 후 경기도 일대를 방문할 계획이었다. 선거를 앞두고 정당이 지역 현장 일정을 잡는 것은 흔한 일이다. 당원협의회 조직을 다지고, 지지층을 결집하고, 지역 민심을 확인하는 등의 부수 효과를 노린 이벤트이다.당 공보실이 "현장최고위원회의 및 장동혁 당 대표의 경기 방문 일정이 아래와 같이 예정되어 있다"라며 출입기자 신청을 공지한 것은 25일 오후 2시 5분이었다. 26일 목요일 '경기 일대'일정이라고 공지했다.자세한 시간과 장소는 "추후 안내"라고 했지만, 오후 4시까지 신청 접수를 받겠다고 했고 실제 신청한 기자들에게 안내하기 위한 단체 대화방도 별도로 만들어졌다. 공보실에서 마련한 취재 버스 출발 시각(오전 7시 30분)과 차량번호까지 전달됐다. 실제 일정 운용을 위한 버스 대절까지 완료됐다는 이야기이다.하지만 이날 오후 8시 13분, 출입기자 전체에게 전달된 당 일정에는 당 대표의 현장 최고위원회의도, 경기도 현장 방문 일정도 전혀 없었다. 변경 사유에 대한 안내는 없었다. 이미 취재를 신청한 기자들에게도 "내일 현장 일정은 모두 취소"라며 "국회에서 최고위 진행한다"라고만 짧게 공지됐을 뿐이었다.최보윤 국민의힘 수석대변인은 <오마이뉴스>의 질의에 "경기도당 공천 심사 및 면접 등 제반 여건을 고려해 경기도 현장최고위원회의는 추후에 시행하기로 했다"라고 설명했다. 그러나 <오마이뉴스> 취재 결과, 당시 공보실에도 현장 최고위원회의 및 경기도 일정 취소 사유가 전달되지 않았던 것으로 확인됐다.한 최고위원은 <오마이뉴스>에 "나도 (취소)통보를 받았다"라며 최고위원들에게도 일정 취소만 공지됐을 뿐 이유는 전달되지 않았다고 전했다. 그는 "아무래도 여의치 않았던 것 같다"라고 부연했다.해당 최고위원은 무엇이 '여의치 않은 것 같다'의 의미가 무엇인지에 대해서는 말을 아꼈다. 하지만 현재 인구가 가장 많은 광역자치단체인 경기도지사 후보의 윤곽도 제대로 나오지 않은 당내 상황이 그대로 작용한 것으로 보인다.현재 보수의 텃밭이자 심장을 자처하는 대구에서도 국민의힘 예비후보들이 민주당의 김부겸 전 총리에게 뒤지는 여론조사가 나오는 등 보수 정당의 지켜야 할 전선이 본진까지 후퇴했다.전반적으로 민주당에 유리한 전장으로 평가받는 경기도의 분위기는 그만큼 심각할 수밖에 없다. 경기 북부와 남부의 유권자 정서가 다소 다르기는 하지만, 대통령 선거 얼마 후 치러진 지난 지방선거에서 국민의힘이 '싹쓸이'를 할 때도 민주당은 경기도지사 수성에 성공했다.그러니 '절윤'하지 못하고 '윤 어게인'에 여전히 얽매인 듯 보이는 현재의 보수 야당에 경기도 분위기가 호의적이기는 어려운 상황이다. 민주당 경기도지사 후보 경선이 사실상 본선이라는 이야기가 여의도에서 공공연하게 도는 이유이다. 의뢰 매체 및 시행 기관을 막론하고, 대부분의 여론조사에서 국민의힘은 민주당에 '오차범위 밖' 확고한 열세다.경기도를 지역구로 둔 한 국회의원은 보다 솔직한 속내를 <오마이뉴스>에 털어 놓았다. 그는 "우리는 (장동혁 대표를) 환영하고 싶지는 않다"라며 "지금 인구 50만 명 이상 도시 공천권을 다 중앙당에서 가져갔지 않느냐? 그래놓고 무슨 면목으로 경기도 당을 오느냐?"라고 반문했다. 그는 당의 경기도 현장 최고위원회 일정 등에 대해 "못할 짓"이라며 "생뚱맞게 왜 오려고 그랬던 것인가? 경기도 분위기를 박살을 내놓고 이제 와서 이랬다 저랬다하는 게 별로 기분이 좋지는 않다"라고 꼬집었다.