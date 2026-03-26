조정훈

- 출마 선언을 하면서 경제 전문가임을 내세웠다. 같은 당 최은석 의원도 자신이 전문가라고 한다. 차별점이 무엇인가?

- 이정현 공천관리위원장이 "기업을 알고 일자리를 만들어 온 사람들이 정치에 참여할 수 있어야 한다"고 했다. 이는 최은석 의원을 염두에 두고 한 말 같은데?

- 지난 '12.3 비상계엄'과 관련 비호하고 앞장섰다는 비판이 있다. 국민들에게 제대로 사과하지 않았다는 건데.

- 현재 내란 중요임무 종사 혐의로 기소돼 재판을 받고 있다. 일부 경쟁 후보들은 '추 의원은 사법 리스크 때문에 안 된다'라는 말도 나온다.

- 최근 여러 여론조사를 보면 국민의힘 지지율이 떨어지고 대구경북 지역에서도 상당히 안 좋게 나온다. 또 일부이긴 하지만 민주당이 국민의힘을 앞서는 조사도 나오는데 현장에서 듣는 민심은 어떤지?

- 김부겸 전 국무총리의 출마가 임박했다. 김 전 총리와의 대결에 승산이 있다고 보는지?

- 지금 대구의 가장 큰 위기는 인구 감소, 산업 침체, 청년 유출 등 3가지로 축약할 수 있을 것 같다. 만약 시장이 된다면 어디에 역점을 두고 정책을 추진할 것인가?

- 대구경북 행정통합이 사실상 무산됐다. 가장 큰 문제점이 무엇이라고 보나?

- 일부 후보들은 시장이 되면 행정통합을 다시 추진하겠다고 한다. 추 의원의 생각은?

- K-2 군공항 이전이 진척을 보이지 않고 있다. 어떻게 풀어낼 수 있나? 지금 공항 이전에 소요되는 총 예산 규모가 22조 원이나 된다. 대구의 한 해 예산이 11조7000억 원 정도인데 감당이 되겠나?

- 대구시장의 가장 큰 리더십은 무엇이라고 보는가?

대구시장 출마를 선언한 추경호 국민의힘 의원.대구시장 선거에 가장 먼저 출마를 선언한 추경호 국민의힘 의원은 "정치를 하러 온 것이 아니라 일을 하러 왔다"며 자신의 오랜 경제 관료 경험을 내세웠다. 침체된 대구 경제를 살려내고 이를 통해 인구 감소와 청년 유출의 악순환을 끊는 데 자신이 적임자라는 것이다.'12.3 내란' 사태와 관련 추 의원은 당시 국회 원내대표로서 가장 먼저 유감을 표명했다고 강조했다. 그는 "12.3 비상계엄에 대해 국회에서 해제 의결이 되고 나오면서 원내대표로서 제일 먼저 한 발언이 '비상계엄 사태가 발생한 상황에 대해 국민께 혼란과 걱정을 끼쳐드린 점에 대해 유감을 표한다'는 말이었다"며 "그 이후에도 여러 차례 국민들게 유감을 표했다"고 말했다.12.3 내란 때 국회의 계엄 해제 의결을 방해한 혐의로 기소된 추 의원은 "증거 없는 탄압", "정치 공작"이라며 강하게 반발했다. 그는 "당당히 대응을 했고 영장이 기각됐다"며 "향후 진행될 재판에서도 당당하게 대응하겠다"고 밝혔다.김부겸 전 국무총리와의 대결 가능성에 대해선 "공정한 경선을 통해 저와 같은 경제통 후보가 나온다면 정치형 총리 출신보다는 충분히 승산이 있다고 본다"며 "대구의 제일 큰 화두가 경제이기 때문에 해볼 만하다"고 자신감을 보였다.추 의원과의 인터뷰는 지난 21일 오후 대구 수성구의 한 카페에서 진행됐다. 그는 대구시장 공천과 관련 '중진 컷오프(공천배제)' 논란이 일자 "지방선거를 이기는 공천을 위해서 방안을 찾고 해법을 내놓을 것으로 생각한다"며 "시민들이나 당원들이 우려하는 그런 공천은 하지 않을 것으로 기대한다"고 말했다.국민의힘 공관위는 인터뷰 다음날인 22일 오후 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장을 컷오프하고 추경호 의원을 비롯해 윤재옥·유영하·최은석 의원과 이재만 전 동구청장, 홍석준 전 의원 등 6명의 본선 후보를 결정했다.다음은 추 의원과의 일문일답 내용."저는 공무원 생활을 시작하면서 지금까지 35년 여간 경제부처에서 대한민국 경제 성장, 물가 안정, 투자 확대, 일자리 창출 등 제도를 설계하고 정책을 만들고 재정을 실행하면서 평생을 경제전문가로 살아왔다. 지금 대구시장은 직접 장사를 하고 사업을 하는 현장이 아니라 기업들이 경쟁력 있께 활동하고 투자를 늘리고 일자리를 만들어낼 수 있도록 행정에서 뒷받침을 해줘야 한다. 그렇기 때문에 제가 누구보다 강점이 있다.""일반적으로 제시되는 그 표현이 왜 대구에만 느닷없이 한정되나? 그 말은 대구, 경북, 부산, 대전, 충청도, 강원도 등 전국에 다 공통으로 해당되는 사안이다. 대구시장은 직접 실행한다기보다 기업들이, 민간이 잘 할 수 있는 여건을 만들고 지원하는 것 아니겠나.""12.3 비상계엄이 국회에서 해제 의결이 나고 나오면서 원내대표로서 제일 먼저 '국민께 혼란을 끼쳐드린 점에 대해서 유감을 표한다'는 이야기를 했다. 그게 (2024년) 12월 4일 새벽 2시 좀 넘어서 공식적으로 한 말이다. 그 이후에도 최고위원회의 등에서 여러 차례 유감을 표했다.다만 국민들이나 우리 당원들께서 당시 민주당의 연쇄 탄핵 또는 헌정 사상 초유의 거대 야당의 단독 예산 삭감 강행 날치기 처리 이런 부분들에 대해서는 국정의 발목을 잡는다는 비판이 많았다. 당시 국민과 언론들도 굉장히 비판을 했었고 그 부분에 대한 문제 인식은 지금도 유효하다. 하지만 그런 문제를 대응하기 위해 계엄이라는 수단을 사용했다는 것에 대해 국민들과 우리 의원들이 납득하기 어렵고 그래서 계엄에 대해서는 잘못됐다. 사과한다고 이야기를 했던 것이다.""특검 정국에서도 얘기를 했고 영장실질심사에서도 대응했지만 그것은 증거 없는 정치 탄압이다. 야당 탄압을 위한 정치 공작이라고 당당히 대응을 했고 그래서 영장이 기각됐다. 향후 진행될 재판에서도 당당히 대응할 것이다. 지금 선거 국면에서 혹시 일부 경쟁자들이 그 이야기를 꺼내는 것은 오히려 민주당이 바라는 것으로 우리 당에 대한 해당 행위라고 생각한다.혹시 우리 당 일부 후보 진영에서 그런 이야기를 하거나 선거에 이용하려 한다면 정말 잘못된 것이고 민주당에 편승하는 것이기 때문에 하지 말아야 될 일이라고 생각한다. 함께 힘을 모아서 야당 탄압을 이겨내야 하는데 그런 프레임에 편승하는 것은 잘못된 일이다.""지난 연말 출마 선언을 하고 다니면서 지금까지 우리 당에 대한 대구 시민의 민심 악화를 피부로 실감하고 있다. 우리 당 내부의 갈등, 분열, 또 싸움에 시민과 당원들이 굉장히 분노하고 있다. 또 최근에는 공천과 관련된 억측이 난무하니까 이제는 등을 돌리는 사람들이 점점 많아지고 있다. 우리 당이 심각하게 생각해야 된다. 자칫하면 대구도 민주당이 이길 수 있다는 위기 상황을 인식해야 한다.""김부겸 전 총리가 출마하면 일종의 정치형 시장 아니겠나? 저와 같은 경제통 시장으로 나선다면 충분히 승산이 있다고 본다. 전제는 공정한 공천과 경선 과정을 통해 후보를 뽑아야 한다. 지금 대구의 제일 큰 화두는 경제 문제 해결이기 때문에 제가 후보가 된다면 해볼 만 하다고 생각한다. 충분히 승산이 있다.""모두 맞물려 있다고 생각한다. 지금 정체를 넘어 마이너스 성장을 하고 있는 대구 경제를 빨리 회복시키기 위해서는 투자도 확대돼야 하고 침체된 건설 경기도 살려내야 한다. 또 새로운 산업 변화에 맞춰서 첨단 산업도 유치하고 기존에 강했던 기계, 부품, 섬유 등 제조업을 구조전환을 통해 경쟁력이 있도록 만들어야 한다. 그래서 좋은 일자리가 만들어지면 청년들이 떠나지 않고 결혼하고 주거가 안정이 되면 인구 감소도 자연스럽게 해결되는 선순환이 일어나게 될 것이다.이걸 위해서는 국가로부터 재정 지원을 끌어내는 게 굉장히 중요하다. 또 한정된 재원이나마 추경을 편성해 어려운 민생이나 창업 또는 기업 활력 회복에 필요한 부분에 수혈을 해 나가겠다. 그리고 기어을 유치하는데 우려하는 부분이 노동 환경과 관련된 부분이다. 대구시 노동 정책과 관련 노동계 대표가 시에 들어와 함께 일을 할 수 있도록 자리를 만들 예정이다. 시의 정책과 기업 투자, 노동 문제 등에 대해 노동계의 입장을 듣고 기업하기 좋은 대구를 만들기 위한 세일즈에도 나서겠다.""이재명 정부가 매년 5조 원씩 4년간 20조 원을 내려준다고 하니까 갑자기 행정통합을 서두르면서 혼란이 좀 있었다. 중앙정부가 지방정부에 권한을 이양하고 근본적인 재원을 어떻게 마련해 줄 것인지에 대한 충분한 준비가 되지 않은 상태에서 논의 자체가 굉장히 급하게 진행이 되면서 시도민의 이해를 구할 시간도 짧았다.하지만 거대 여당인 민주당이 통합을 해줄 마음이 애초부터 없었던 것이 아닌가 하는 의구심이 든다. 광주전남 통합을 하면서 왜 대구경북에는 지역이 합의를 해오라고 하나? 우리는 한목소리로 법 통과를 요청했는데 일부 기초단체에서 반대하는 것을 전체 시도민의 의사인 것처럼 포장하고 어거지 주문을 하면서 질질 끌다가 사실상 무산되는 지경까지 왔다. 대구경북 통합과 대전충남 통합이 왜 연계돼야 하나?""제가 시장이 되면 2년 내에 통합을 추진하고 행정과 전산 통합, 그리고 각종 조례를 정비해 실질적인 통합이 되도록 하겠다. 그래서 임기 2년의 시장을 공약으로 걸고 2년 뒤 국회의원 총선 때 통합 단체장을 선출하자는 내용으로 공약을 제시할 예정이다. 일부 지자체에서 통합에 대한 여러 가지 불신이 있을 수 있다. 그걸 해소할 수 있는 방안을 만들어서 2027년까지 법을 통과시키고 2028년 통합을 할 수 있도록 하겠다.""애초부터 군사공항을 이전하는 문제를 대구시가 사업 시행자가 되어 추진하겠다는 것 자체가 무리가 있는 발상이다. 현행법에 '기부대양여'라는 내용으로 진행되도록 하고 있지만 대구가 감당할 수 없는 수준이다. 첫 단추부터 잘못 꿰어져 있다. K-2 군공항은 군가안보시설이기 때문에 국방부 등이 중심이 된 국가가 주도해 재원 조달도 하고 사업 계획도 수립해서 이전해야 한다. 이재명 정부가 광주공항 군사공항 이전을 국가 주도적으로 추진하겠다고 밝혔으니 똑같은 잣대로 K-2 군공항도 국가가 주도하도록 요구할 예정이다.또 이런 군공항 이전과 같은 중요 문제들을 해결하려면 일부 정치인의 목소리를 가지고는 한계가 있기 때문에 주요 현안에 대해서는 일종의 원탁회의, 라운드 테이블을 만들려고 한다. 여기에는 시민사회, 언론, 경제계, 정치, 행정 등 시민들의 목소리를 들어 해결해 나가려고 한다.""문제를 인식하고 비전을 제시하는 방향성, 결단력, 시민과의 소통 능력이라고 본다. 저는 시장이 되면 현장의 이야기를 많이 듣고 소통하면서 답을 만들어갈 계획이다. 또 결단하는 시장이 되고 일 잘하는 대구시로 바꾸어 나가겠다. 일하는 문화, 성과를 내는 행정 문화를 만들겠다."