더불어민주당 소속 전남 화순군수 예비후보인 임지락 전남도의원과 윤영민 전 화순군의원이 같은 날, 같은 시간에 선거사무소 개소식을 열 예정이어서 그 배경에 관심이 쏠린다. 지역 내 유력 후보로 거론되는 두 인사가 사전 조율 없이 동일한 시간대에 개소식을 진행하면서, 선거 이후 지지층 간 갈등으로 이어질 수 있다는 우려도 나온다. 통상 지방선거에 출마한 후보들은 방문객 편의를 고려해 일정이 겹치지 않도록 조율하는 경우가 많다. 그러나 이번에는 이러한 조정이 이뤄지지 않은 것으로 전해졌다. 일각에서는 최근 과열된 선거 분위기와 맞물려, 선거 이후 불필요한 반목이나 갈등으로 이어질 가능성을 우려하는 목소리도 있다. 다만 두 후보의 개소식 방식에는 차이가 있다. 임지락 후보는 별도의 식순 없이 주민들이 편한 시간에 자유롭게 방문할 수 있는 형태로 진행할 계획이다. 반면 윤영민 후보는 정해진 시간에 공식 행사를 중심으로 개소식을 진행하고, 필승 세리머니도 준비했다. 임지락 후보의 선거사무소는 부영6차아파트 2층에 마련됐으며, 개소식은 3월 28일 오후 2시부터 5시까지 진행된다. 임 후보는 "통상 개소식은 짧은 시간 안에 끝나 후보와 충분히 인사를 나누기 어렵다"며 "시간을 넉넉히 잡은 만큼 편한 시간에 방문해 인사를 나누고 이야기를 나눌 수 있도록 준비했다"고 밝혔다. 이날 오후 4시부터 5시까지는 청년·여성과의 소통 자리도 마련된다. 해당 시간에는 지역 현안과 화순의 미래 비전에 대해 의견을 나눌 예정이다. 또 포스트잇을 활용해 지역에 필요한 정책을 제안할 수 있는 게시판도 운영한다. 수렴된 의견은 향후 정책 개발에 반영할 계획이다. 윤영민 후보의 선거사무소는 부영3차아파트 상가 2층에 마련됐으며, 개소식은 같은 날 오후 2시부터 5시까지 진행된다. 행사는 오후 2시 개회선언을 시작으로 경과보고, 후보 소개, 축사 및 축전 소개, 후보 인사말, 축하 꽃다발 증정 등 공식 일정 순으로 이어진다. 이후 필승 세리머니도 진행될 예정이다. 윤 후보를 지지하는 청년 단체 유니티와 돌덩이의 청년선서도 예정돼 있으며, 오후 3시 30분에는 방문객들과 간담회를 진행할 계획이다. 덧붙이는 글 이 기사는 화순우리신문에도 실립니다. #화순 #화순군수 #화순군수선거 #윤영민 #임지락 구독하기 6.3 지방선거 이전글 서울 109명, 인천 20명, 경기 50명... 이 숫자가 던지는 아픈 질문 다음글 박수현, '4무 클린 경선' 선언... "조직 아닌 정책으로 평가받자" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기