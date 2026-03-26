허태정

허태정 더불어민주당 대전시장 예비후보(자료사진).대전 문평동 산업단지 '안전공업' 대형 화재로 14명이 숨진 가운데, 더불어민주당 대전시장 예비후보 허태정 전 대전시장이 "모든 재난에 안전한 대전을 백지상태에서 리셋하겠다"며 재난·안전 분야 공약을 내걸었다.허 예비후보는 25일 입장문을 내고 "언론 후속보도가 잇따르는 가운데 이번 화재는 안전불감증에서 비롯된 인재라는 사실이 속속 확인되고 있다"며 "사전에 철저하게 안전 조치를 취했으면 막을 수 있던 화재였음이 밝혀지고 있다"고 주장했다.허 예비후보는 사고가 발생한 사업장을 두고 "최근 수년간 소방 당국에 7차례나 화재 신고가 접수된 바 있고, 이밖에 내부 직원이 진화한 크고 작은 화재가 빈발했다는 증언이 쏟아지고 있다"고 언급했다.또 "노동조합을 비롯해 사내 직원 다수는 여러 차례 회사 측에 화재에 대비한 안전 조치를 해달라고 요청했으나 받아들여지지 않았다고 한다"며, 반복된 위험 신호가 있었다는 점을 강조했다.회사 측 대응에 대한 문제도 제기했다. 허 예비후보는 "언론 보도에 따르면 이 회사 손주환 대표는 유가족이나 언론 앞에서 비통한 모습을 보였으나, 사내 임직원 회의에서는 책임을 회피하고 반성은커녕 변명과 폭언으로 일관하는 태도를 보여 시민의 분노를 자극하고 있다"고 지적했다.허 예비후보는 민선 9기 대전시장으로 당선될 경우, 재난·안전 분야를 시정 최우선 과제로 삼겠다고 약속했다. 우선 "즉시 1·2산단과 3·4산단을 비롯해 지역 내 모든 제조업 공장을 대상으로 전수조사를 통해 작업환경 실태를 면밀히 파악하겠다"고 밝혔다. 이어 "파악한 실태 자료를 바탕으로 우선순위를 정하고, 단계별 대책을 체계적으로 마련하겠다"고 덧붙였다.아울러 허 예비후보는 "AI복합위기대응센터 등을 설립해 이를 중심으로 재해에 대한 종합적 대응체계를 구축하고자 한다"며 "AI 시대에 맞게 데이터를 기반으로 재난을 예측할 수 있게 대비하고, 발생 시 매뉴얼에 맞게 가장 적합한 조치를 할 수 있는 시스템을 완성하겠다"고 밝혔다.허 예비후보는 제도·조직 개편과 함께 시민 인식 개선도 과제로 제시했다. 그는 "안전보다 더한 가치는 없다는 인식을 모든 시민이 각인할 수 있게 안내와 홍보, 교육을 강화하겠다"며 "안전불감증이란 말이 대전에는 존재하지 않도록 생활 속 안전문화를 정착시켜 나가겠다"고 했다.허 예비후보는 끝으로 이재명 대통령의 구호를 인용하며 "이재명 대통령이 늘 강조하는 '더는 일하다 죽는 사람이 없는 나라'라는 구호에 적극적인 지지를 보낸다"며 "이재명의 정치철학을 계승하고자 하는 허태정은 대전을 세상에서 가장 안전한 도시로 만들고자 모든 열과 성을 다할 것을 시민에게 약속드린다"고 덧붙였다.