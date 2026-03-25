연합뉴스

25일 광주 서구 KBC광주방송에서 열린 전남광주특별시장 민주당 경선 방송토론회 시작에 앞서 후보들이 기념사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 신정훈, 주철현, 강기정, 민형배, 김영록 경선후보. 2026.3.25 [공동취재]후보간 입씨름과 고성도 수시로 오갔다.신정훈 후보와 민형배 후보는 '예비경선 득표율 지라시 논란'을 두고 신경전을 벌였다.신 후보는 민 후보에게 "예비경선 득표율 지라시 유포를 선거테러로 규정해 놓고, 정작 언론사 여론조사에서 33.4%를 득표한 그래프를 예비경선에서 득표한 것처럼 유권자를 속였다. 이 문제에 대해 사과하라"고 촉구했다.이에 민 후보는 "(여론조사 그래프는) 제 경선 득표율보다 오히려 낮다. 가짜 뉴스 공세에 대응하기 위해 사실관계를 설명한 것"이라며 "오히려 (모든 후보에게) 정확한 수치를 공개하자고 제안했지만, 아무도 받아들이지 않았다"고 반박했다.두 사람은 시간 제한으로 마이크가 꺼진 이후에도 한참 동안 말씨름을 이어갔다.강기정 후보와 김영록 후보도 충돌했다.강 후보는 자신의 주도권 토론에서 답변할 시간을 달라는 김 후보에게 "잠깐만 기다려보라. 이건 봉숭아 학당도 아니고 뭐냐"며 "토론을 품격 있게 해야지, 어른이 돼서 왜 그러느냐"고 목청을 높였다.이에 김 후보가 "어른한테 함부로 하느냐"고 했고, 강 후보는 "어른이 어른다워야죠"라며 말싸움을 했다.