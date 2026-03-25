▲
왼쪽부터 기호순으로 김영록, 강기정, 주철현, 신정훈, 민형배 민주당 경선 후보.연합뉴스
5명의 후보들은 경쟁 후보들에 대한 '한 줄 평가'에서도 견제구를 날렸다.
강기정 후보는 민형배 후보를 향해 "3선을 바라"라고 적었는데, "광주 국회의원이 8명인데 민 후보를 제외하고 모두 초선이다"며 "광주 유일 재선 의원으로서 3선을 하길 바란다는 취지"라고 설명했다.
민형배 후보는 김영록 후보를 두고 '행정과 정치, 정치와 행정'이라고 평가하며 "행정과 정치를 오가는 행보 속에서 뚜렷한 성과가 잘 보이지 않아 평가하기 어렵다는 뜻"이라고 말했다.
반면 김 후보는 민 후보에 대해 '검찰 개혁을 위해 함께 싸워온 정치인'이라고 적었으나, 그 뜻에 대해선 "행정 경험이 충분한지 생각해볼 필요가 있고, 주민들 사이에서는 무엇을 했는지 기억이 나지 않는다는 얘기도 있다"고 평가 절하했다.
민주당은 다음 달 3~5일 권리당원 투표 50%·여론조사 50% 방식으로 본경선을 진행하고, 과반 득표자가 나오지 않을 경우 같은달 12~14일 결선 투표를 통해 후보를 선출한다.
본경선에 앞서 전남 서부권(3월 27일), 전남 동부권(3월 28일), 광주권(3월 29일) 순으로 정책배심원이 참여하는 후보자 토론회를 연다.
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요!
후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0)