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김영록 전남지사, 수도권 부동산만 22억 신고... "수도권 일극체제 타파" 7년 외침 '무색'

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25일 열린 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 TV 토론회에서 신정훈 후보가 수도권 부동산 보유 문제를 집중 추궁하자 김영록 후보가 목이 탄 듯 물을 마시고 있다.김영록 전남광주통합특별시장 예비후보가 더불어민주당 본경선을 앞두고 25일 열린 방송 토론회에서 서울 아파트를 팔겠다고 밝혔다.경쟁 후보가 "전남에 집이 없어 8년 가까운 도지사 재임 기간 관사에만 살고 있느냐"며 진정성 문제를 집중 추궁하자 토론회 막판 서울 용산 아파트 매도 계획을 밝힌 것이다.신정훈 후보는 이날 오후 KBC광주방송에서 열린 민주당 경선 TV 토론회에서 김영록 후보를 향해 "온 가족이 서울에 살면서 지난 8년간 전남을 살리자고 한 게 맞느냐"고 추궁했다.김 후보는 "완도 친가는 형님이 사시고, 서울 집에는 아내가 병환으로 고생하시는 친정 부모님을 모시고 살고 있다"며 가족 사정을 설명했다.신 후보는 그러나 "김 후보는 지난 8년간 인구 소멸 위기에 처한 전남을 책임져오신 분"이라며 "인구 관련 공약만 내놓고 정작 본인은 (서울 집만 보유하고) 지난 8년간 인구는 한 명도 늘리지 못했다"고 비판했다.그러면서 "저는 진정성 문제를 얘기하고 있다. 최소한 도민 앞에 부끄럽게 생각해야 한다"고 덧붙였다.이 과정에서 김 후보는 도지사 임기 초반 한옥 관사 매각 사실을 언급하거나, 직장 때문에 서울에 사는 자녀까지 문제 삼는 것은 인격 모독이라는 취지로 반박하기도 했다.그러자 신 후보는 "이른바 LH사건 이후 국회의원과 장·차관 중 1가구 2주택을 소유한 사람들은 모두 (하나를) 처분했다"며 "당시 민주당에서 유일하게 (김 지사는) 해남 아파트를 팔고 똘똘한 한채를 선택하신 분"이라고 공세 수위를 높였다.김 지사는 약 90분 이어진 토론회 막판, 마무리 발언을 통해 "부동산 문제 지적은 맞는 말씀인 것 같다"며 "즉각적으로 매도하겠다. 서울 집을 정리하고 광주·전남 어디로 가야할 지 시민들 뜻을 따르겠다"고 밝혔다.지난해 3월 공개된 관보에 따르면, 김 후보는 배우자와 공동 명의로 서울 용산에 100.29㎡(약 30평) 짜리 아파트 한 채를 보유하고 있다. 배우자 명의로 경기도 고양시 일산서구에 3981㎡(약 1204평) 짜리 논도 소유하고 있다.