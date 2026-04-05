이재필

수십 년의 세월을 입을 벌린 채 버텨온 존재, 그 투박한 질감에 눈길이 머문다.2026년 새해를 맞이한 지 석 달, 문득 마음 한구석이 허전했다. 불자라는 이름을 가졌으면서도 가까운 절 한 번 찾지 않았다는 부채감, 그리고 한 해를 무사히 보내고 싶다는 소박한 약속이 필요했다. 그렇게 지인들과 함께 다시 팔공산으로 향했다.우리는 경산 와촌의 관음휴게소 코스를 택했다. 예전보다 산은 훨씬 가까워져 있었다. 주차장에서 등산로 입구까지 편리한 셔틀버스가 오갔지만, 나는 800미터 남짓한 길을 기꺼이 걷기로 했다. 길가에 늘어선 석등들이 마치 호위무사처럼 길을 안내하고 있었다. 목에 걸린 Trip 35의 렌즈를 통해 빛을 읽으며 천천히 발을 뗐다.이 카메라는 많은 것을 요구하지 않는다. ISO, 그러니까 필름 감도만 맞춰두면 이후에는 크게 신경 쓸 것이 없다. 거리 링을 통해 초점을 한 번 설정해두면, 그 이후에는 다시 맞출 필요 없이 그 감각 안에서 촬영이 이어진다. 클래식한 외형을 가지고 있지만, 자동 노출에 맡겨두면 별도의 조작 없이도 충분히 작동하고, 사용자는 그저 거리를 가늠하는 일에만 집중하면 된다.2.5미터, 5미터, 그리고 무한대. 대략의 감각으로도 충분하다. 이 방식은 불편하다기보다 오히려 직관에 가깝다. 팔을 뻗었을 때의 60~80센티, 한 걸음을 크게 내디뎠을 때의 1미터 같은, 몸에 익은 휴먼 스케일(인간의 신체를 기준으로 크기를 가늠하는 방식)만으로도 피사체와의 거리를 충분히 읽어낼 수 있기 때문이다.그래서 이 카메라는 기술을 다루기보다 감각을 꺼내 쓰게 만든다. 덕분에 나는 사진을 찍는 관찰자가 아니라, 길 위의 풍경 자체가 되어 산을 올랐다.