서복경

2022_2018 지선 투표율 차이당시 투표율의 큰 폭 하락에 대해, 2022년 3월 대통령 선거로 각 정당들이 제대로 지방선거 준비를 하지 못했기 때문에, 혹은 2022년 지선에 패배했던 더불어민주당 지지층이 투표장에 나오지 않았기 때문이라는 상황적 설명들이 있었다. 아마 둘 다 영향을 미쳤을 수 있다. 그러나 분명한 것은, 나쁜 상황이 1번에 그치는 게 아니라 2번, 3번 반복되면 구조가 되고 시스템이 된다는 것이다. 2026년 지선은 큰 이변이 없다면 무.조.건 투표율이 낮아질 것이다. 후보가 없어서 굳이 고민해 선택할 필요가 없고, 투표해봐야 결과가 정해져 있다고 생각한다면, 유권자가 투표장에 왜 나오겠는가?윤석열과 트럼프는 아무런 문제가 없는 사회에서 우발적으로 등장한 자들이 아니다. 그들을 선택한 사람들에게는 각기 그만한 이유가 있기 마련이다. 뿌리가 썩어들어가는데 과실만 따먹는 자들이 늘어난다면, 자원배분은 점점 더 왜곡되고 불평등은 심화된다. 불평등은 공동체의 와해를 가져오고, 극단주의자들은 불만과 소외를 먹고 자란다.현 정부의 다양한 지방균형발전정책을 지지한다.그 지역, 그 동네 시민들이 참여하고 견제해야만 자원이 필요한 곳에, 공평하게 배분될 수 있다. 지방 민주주의의 뿌리가 지금처럼 말라간다면, 정부가 애써 나누고 있는 권한과 자원들은 지역의 선출된 독재자의 배를 불릴 수도 있다.청와대와 여의도의 민주주의는 주민자치회와 동주민센터, 구시군의회와 구시군청의 민주주의가 든든히 받쳐주지 않는다면 또다시 윤석열을 맞이할 수밖에 없다. 이번 지선, 투표율 하락과 무투표당선 선거구 최소화를 위한 특단의 대책이 필요하다.국회 제1당이며 집권당인 더불어민주당은, 이미 법정시한을 넘긴 지방의회 선거구획정을 서둘러야 한다. 그리고 이번 지선 투표율이 50%선 이하로 떨어지지 않도록 그 당 선거캠페인의 모든 것을 걸어야 한다.대한민국 제2당은 당분간 비전이 없어 보인다. 제3당 이하 정당들도 전국 단위 경쟁을 하기에는 시간이 필요하다. 다양한 시민들이 지방정당을 만들어 동네 민주주의에서부터 뿌리 재건에 나서도록 길을 열어야 한다.혹시라도 그 당의 지도부, 의원, 당원들이 '더불어민주당만 있는 민주주의가 가능하다'고 믿는다면, 꿈 깨시라. 민주주의 역사에서 그런 선례는 없었고, 앞으로도 불가능하다. 만약 그런 꿈을 꾸면서 말라가는 지방민주주의를 방치한다면, 집단이익에 눈이 멀어 시민들이 간신히 건져 올린 한국 민주주의를 다시 위기로 밀어 넣는 일이 될 것이다.