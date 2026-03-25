광명시민신문

양이원영 광명시장 예비후보는 인구 증가에 따라 ‘광명~목동선’ 재추진을 공약했다.양이원영 더불어민주당 광명시장 예비후보가 광명시의 고질적인 교통 문제를 근본적으로 해결하겠다며 전면에 나섰다.양이 예비후보는 25일 기자회견을 통해 "광명시민의 숙원인 서울 경기 서남권 접근성 문제를 근본적으로 해결하기 위해 '광명~목동선'의 타당성을 전면 재검토하여 추진하겠다"고 공표했다. 이어 "변화된 여건에 필요한 보완책을 마련해 추진할 것"이라며 사업 실행에 대한 강력한 의지를 피력했다.현재 광명시는 재개발·재건축 입주가 본격화되며 인구가 가파르게 증가하는 추세로, 향후 뉴타운 조성이 마무리되면 역대 최고치를 경신할 것으로 예상된다. 이에 따라 양이원영 후보는 과거 사업성 부족 등을 이유로 정체되었던 '광명~목동선'에 대해 변화된 인구 수요를 반영한 재평가 필요성을 대두하는 것이다.양이 후보는 철산대교, 광명사거리 등 주요 거점 교차로와 재개발 지역을 관통하는 광명로의 교통량이 이미 물리적 소화 한계치를 초과했다고 진단하며, 서울과 경기 서남권을 아우르는 근본적인 교통 체질 개선이 시급하다고 역설했다.특히, 양이 후보는 목동역에서 출발해 재추진 중인 '강북횡단선'과 연계할 경우 시너지가 극대화될 것이라고 전망했다. 이 경우 비용 대비 편익(BC)이 상승하여 충분한 사업성을 확보할 수 있다는 분석이다.광명~목동선이 개통되면 KTX 광명역에서 목동역까지의 이동 시간은 기존 1시간 내외에서 25분으로 획기적으로 단축된다. 아울러 1·2·5·7호선과 연결되어 서울 서남권 전체를 하나로 묶는 '격자형 철도망'이 완성될 것으로 기대하고 있다. 양이 후보는 이를 서울시의 '서남권 대개조 2.0' 프로젝트와 연계하여 지자체 간 상생 모델로 구축하겠다는 구상을 덧붙였다.마지막으로 양이원영 예비후보는 "국회의원 출신으로서 쌓아온 중앙정부, 국회와의 네트워크와 정책 전문성을 발휘해 국토교통부, 서울시, 양천구, 구로구와의 협의를 끌어가겠다"며 "광명의 해묵은 교통 난제를 반드시 해결하겠다"고 약속했다.