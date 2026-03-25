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대구시장 출마를 선언한 주호영 의원이 당 안팎에서 중진 의원 컷오프 가능성이 거론되자 이정현 공관위원장과 이진숙 전 방통위원장, 장동혁 대표를 싸잡아 비난헸다.조정훈
"이게 지금 '이길 사람 세우는 공천'인가?"
윤상현 국민의힘 국회의원은 25일 오후 본인의 페이스북에 "이정현 공관위원장께서는 이번 공천은 사람을 자르기 위한 것이 아니라 이길 사람을 세우기 위한 것이라고 했다"라며 "그렇다면 지금 대구 공천을 어떻게 설명할 수 있느냐?"라고 따져 물었다.
이정현 국민의힘 공천관리위원장이 대구광역시장 후보 경선 신청자 중 국회 부의장인 6선의 주호영 국회의원과 이진숙 전 방송통신위원장을 모두 '컷오프(공천배제)'한 파문이 좀처럼 가라앉지 않고 있다. 이진숙 전 위원장의 경우에는 당 안에서도 '보궐선거 출마' 쪽으로 선회하는 방안을 권하는 반면, 주호영 부의장에 대해서는 별다른 '대안'조차 제시하지 못하고 있다.
이에 주 의원이 효력 정지 가처분신청을 언급하는 것은 물론, 무소속 출마 가능성까지 지역 정가에서 거론되며 당내 위기감이 고조되고 있다. 앞서 대구 지역 국회의원들이 '인위적인 컷오프 없는 시민 경선'을 제안했고, 이를 장 대표가 이정현 위원장에게 전달했으나 받아들여지지 않은 바 있다. '전권'을 위임받은 이정현 위원장이 현 입장을 강경하게 고수하면서 후폭풍이 거세다.
"국민도 납득 못해, 당원도 승복 못해... 공천 다시 봐야"
윤 의원은 자신의 SNS에 "우리 당의 본진이자 보수의 심장인 대구에서 여론조사 선두권에 있던 주호영, 이진숙 후보가 컷오프되더니, 민주당 김부겸 전 총리와의 1대 1 가상대결에서 우리 당 예비후보들이 모두 뒤지는 것으로 나타났다"라고 날을 세웠다.
이날 발표된 <영남일보> 의뢰로 리얼미터가 실시한 여론조사 결과, 김부겸 전 총리는 국민의힘 대구시장 예비후보 누구와 붙어도 오차범위 내에 있거나 우위에 있었다(관련 기사 : 대구시장 출마 김부겸, 주호영·추경호에 우세... 이진숙과는 접전
https://omn.kr/2hi0o).
윤 의원은 "주호영 의원은 무소속 출마를 예고했다. 한동훈 전 대표와의 연대설까지 거론된다"라며 "국민도 납득하지 못하고, 당원도 승복하지 못하는 공천이라면 다시 봐야 한다"라고 꼬집었다. 주호영 의원이 대구시장 출마를 선택해 해당 지역구(대구 수성구 갑)에서 보궐선거가 치러지게 되면, 그 자리에 한동훈 전 대표가 도전장을 내밀 것이라는 추측이 최근 여의도에서 힘을 받고 있다.
윤상현 의원은 "당 대표께 촉구드린다. 즉각 중진 의원 연석회의를 소집해 대책을 마련해주시라"라며 "빨리 수습에 나서야 한다"라고 목소리를 높였다. 장동혁 대표가 공언한 바 있는 중진 의원 연석회의를 열어서, 중지를 모아야 한다는 제안이다.
박성훈 수석대변인은 이날 국회 소통관에서 기자들과 만나 "당초에는 중진의원들의 시간이 허락하는 대로 자주 뵈려고 했는데 최근에 공천이나 여러가지 이슈들로 인해 활성화되지 못했다"라며 "시간이 허락되면 저희들이 중진의원들을 모시고 당의 여러가지 난제, 현안들을 해결하기 위한 지혜를 구할 생각"이라고 밝혔다. 다만 "확정적으로 언제부터 재개될지 말씀드리기는 이를 것 같다"라며 날짜를 확답하지는 못했다.
주호영 무소속 출마설 솔솔... 장동혁 "당을 위한 결정 해 주시리라 생각"