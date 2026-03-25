울산시의회

더불어민주당 울산광역시장 후보로 확정된 김상욱 의원(울산 남구갑)이 25일 시의회 프레스센터에서 이번 선거 관련 첫 울산 기자회견을 열고 있다.더불어민주당 울산광역시장 후보로 확정된 김상욱 의원(울산 남구갑)이 25일 6.3지방선거 관련 첫 울산 기자회견을 열고 "이번 선거를 통해 울산의 정치 문화를 근본적으로 바꾸는 선거운동 4대 개혁을 실천하겠다"라며 "정치지도자들의 동참을 호소한다"라고 밝혔다.김상욱 의원이 제시한 4대 개혁은 ▲네거티브와 마타도어 없는 선거 ▲구태의연한 조직 선거 멀리하기 ▲거리 유세차 사용하지 않기 ▲얼굴 도장 찍기와 형식적 악수 중심 선거 탈피다.김상욱 의원은 "일부 반민주 반헌법 반역사적 극우세력을 제외한 모든 시민들과 손잡고 시민주인 민주도시 울산을 열어가겠다"라며 "혼자 할 수 없기에 작은 차이와 오해를 내려놓고 오직 시민의 이익이라는 대의를 위해 하께 걸어가 주시기를 청한다"라고 밝혔다.일부 극우세력과 관련 "12.3내란 이후에도 진정한 반성을 하지 않고 있는 반민주 반헌법을 울산시민들이 용인할 수 없다"라며 "그렇기에 범민주진여의 단결은 시대사명이다. 나아가 합리적이고 건강한 보수새력과도 손을 잡겠다"라고 밝혔다.김 의원은 출마 배경에 대해 "지금 울산은 AI대변화시대, 전통제조업위기, 지방소멸, 국제무역환경변화, 인구감소, 노동위기, 권위적 배타적 고립문화 등 복합요인으로 쇠락하고 있다"라며 "울산의 변화는 더 이상 늦출 수 없으며 현재의 정체된 모습을 그대로 방치해서도 안된다"라고 설명했다.그러면서 "지금이야말로 울산이 다시 살아날 수 있는 마지막 기회이며 이 소중한 기회를 절대 놓쳐서는 안된다"라며 "오직 시민만 바라보고 시민의 이익만을 생각하며 겸손하게 듣고 치열하게 실천하겠다"라고 밝혔다.한편 김상욱 의원은 진보당과의 단일화에 대해서는 "김종훈 후보의 삶과 가치관, 울산의 미래에 대한 지향점에 공감하고 공유하고 있다"라며 "중앙당 차원에서 단일화 과정이 정리되면 단일화에 나서겠다"라고 밝혔다.또 의원직 사퇴에 대해서는 "시민과 당원의 의사가 중요하다"라며 "개인의 판단보다 당 지도부의 판단이 중요하다"라고 밝혔다.만일 김상욱 의원이 4월 30일까지 의원직을 사퇴하면 6.3 지방선거와 함께 울산 남구갑 보궐선거도 치러진다.