권우성

오세훈 서울시장이 17일 오후 서울시청 브리핑실에서 기자회견을 열고, 6.3지방선거 국민의힘 서울시장 후보 공천 신청을 하겠다는 입장을 밝히고 있다.이 전 위원장은 이날 오전 11시 서울 여의도에 있는 국민의힘 중앙당사를 찾아 컷오프 결정에 대한 항의성 기자회견을 했다. 그러면서 "공정 없는 원칙은 '폭력'일 뿐"이라며 "저를 출발선에 세워달라"고 호소했다.이어 "원칙을 지키며 묵묵히 현장을 일궈온 사람에게 기회조차 주어지지 않는다면, 그 공천은 이미 공정성을 잃은 것"이라면서 "공정성을 잃은 선거는 시작도 하기 전에 명분을 잃고, 명분을 잃은 선거는 결코 승리할 수 없다"라고 말했다.또 "저의 요구는 단 하나, 특혜가 아니라 출발선"이라면서 "누군가에게는 세 번의 기회가 주어지고, 누군가는 오랫동안 단 한 번의 공정한 기회를 기다려왔다면, 그 불균형을 바로잡는 것이 당의 책무"라고 말했다.이어진 취재진과의 질의응답에선 '페이스북에선 (컷오프) 결과를 수용한다는 식으로 글을 써놓고 회견에선 입장을 선회한 이유가 무엇인가?'라는 등의 질문이 나왔다.이 전 위원장은 "(페이스북 게시글은 당의 입장을) 수용하거나 받아들이겠다고 쓴 건 아니었다"면서도 "(대구시장 경선에서 컷오프된) 이진숙 전 방송통신위원장과 (서울시장 경선에서 컷오프된) 이승현 후보님의 기자회견을 보면서 결론을 내렸다"라고 설명했다.또 그는 "당 공천관리위원회에서 여론조사를 했는데 (저의) 결과가 나쁘지 않게 나왔다고 들었다"면서 "그냥 공정하게 출발선에만 세워달라는 게 제 뜻이다. 우리가 낸 1천만 원 심사비 돌려줄 것도 아니잖나"라고 말했다.'컷오프에 대해 재심 또는 효력정지 가처분 등을 신청할 것인지'를 묻는 말엔 즉답을 피했다. 이 전 위원장은 "이후 공관위의 의견과 그들의 뜻을 보고 이의신청을 할 것"이라며 "아직 투쟁할 건지 (안 한 걸지) 결심은 안 한 상태"라고 했다.