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26.03.25 18:17최종 업데이트 26.03.25 19:17
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오마이TV '이병한의 상황실'은 6.3 지방선거를 앞둔 민심을 엿보기 위해 그날그날 주요 여론조사 결과를 확인하고, 그 의미를 해석하고 있습니다. 자세한 내용은 유튜브에서 확인하실 수 있습니다.[편집자말]
# 들썩이는 낙동강벨트

- 오늘로 6.3 지방선거 D-70일이지만, 국민의힘은 도통 수습이 안 되고 있다. 반면 더불어민주당은 '이재명 효과'를 톡톡히 누리고 있다. 발표되는 여론조사마다 대통령 국정수행 긍정 평가는 최고치를 찍고, 6.3 지방선거 성격을 '국정 지원을 위해 여당에 힘을 실어주자'로 규정하는 여론이 다수.
- 25일 공표된 스트레이트뉴스-조원씨앤아이 여론조사에서도 마찬가지. 특히 '현재 거주 지역 광역단체장으로 어느 당 후보가 당선될 것이라 생각하는가'라고 물었을 때, 대구경북을 제외하면 모두 '민주당 승리'를 예상했다는 대목이 눈길을 끌었다. 그런데 딱 한 권역만, '민주당 후보 당선' 응답이 우세하지만 그 수치 자체는 오차범위 내 우위였다. 바로 부산울산경남, PK지역.
* 2026년 3월 21~23일 전국 성인 2,000명 무선ARS. 표본오차 ±2.2%p(95% 신뢰수준)

오마이TV 이병한의 상황실

- 지역별로 구분해보면 좀더 차이가 나겠지만, 분명한 점은 '낙동강벨트'에서 치열한 접전이 예상된다는 것. 그 중 한 곳이 바로 울산이다. 최근 대진표도 완성됐다. 더불어민주당에서는 12.3 내란을 계기로 국민의힘을 탈당하고 넘어온 김상욱 의원이 본경선에서 승리, 공천장을 받았고 국민의힘은 김두겸 현 시장을 단수공천했다. 진보당 김종훈 전 동구청장도 일찌감치 선거운동 중이다.

# 미묘한 울산 민심

- 시시각각 변화하는 민심을 단정하기는 어렵다. 울산도 그렇다. 역대 선거 결과를 살펴보면, 2018년 민주당은 울산에서 시장 당선 + 기초단체장 5곳 모두 석권이라는 놀라운 결과를 거뒀다. 하지만 2022년 지방선거에선 국민의힘이 시장과 기초단체장 4곳을 탈환했다. 딱 한 곳, 동구만 진보당 김종훈 전 구청장이 사수했다. 총선 결과를 살펴봐도 2016년에는 총 6석 중 옛 새누리당 3석, 민주진보계열 무소속 3석이었지만 2020년에는 옛 미래통합당 5석, 민주당 1석이었고, 2024년에는 국민의힘 4석, 민주당 1석, 진보당 1석이었다. 김상욱 의원의 국힘 탈당으로 현재 구도는 국민의힘 3석, 민주당 2석, 진보당 1석.
- 대선 결과도 미묘했다. 2022년 대선 당시 울산의 선택은 윤석열 국민의힘 후보(54.4%)였다. 지난해 대선에서도 득표 자체는 김문수 국민의힘 후보가 47.6%로 1위였다. 하지만 이재명 민주당 후보도 42.5%를 득표, 제법 많이 따라붙었다. 본인이 2022년 세운 '40.79%' 기록을 경신하기도. 12.3 내란 이후 민심의 지형도가 달라질 조짐이 보이는 셈.

오마이TV 이병한의 상황실

- 여론조사에서도 울산을 단지 '보수의 도시'로만 보기 힘든 결과가 나오고 있다. 조사 시기와 방법, 응답률 등 각종 요소를 감안하더라도, 지금까지 나온 여론조사 흐름으로는 대체로 김상욱 의원이 우세한 분위기다.

1) 여론조사 꽃
* 2026년 3월 17~18일 울산 성인 1,005명 무선전화면접. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준)
- 가상대결 : 김상욱 47.0%-김두겸 34.9%
- 이재명 대통령 국정운영 평가 : 긍정 72.1%-부정 26.3%

2) ubc울산방송-리얼미터
* 2026년 2월 5~6일 울산 성인 1,003명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준)
- 가상대결 : 김상욱 41.3%-김두겸 43.%

최주혜

3) 울산시민신문-데일리리서치
* 2026년 1월 31일~2월 1일 울산 성인 1,001명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준)
- 가상대결 : 김상욱 46.2%-김두겸 35.3%
- 정당 지지도 : 민주당 47.0% 국민의힘 32.9%

4) 뉴스토마토-미디어토마토
* 2026년 1월 16~17일 울산 성인 1,003명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준)
- 가상대결 : 민주・진보당 단일 후보 47.0%-국민의힘 후보 40.6%

# 북·동구는 굳건할까, 남구의 마음은 어디로 갈까

- 울산시장 선거에서 가장 먼저 주목할 지역은 남구. 울산에서 가장 인구가 많아서(2월 기준 약 30만 명, 지난 대선 기준 유권자 수는 약 26만 명) 유일하게 국회의원 지역구도 갑을로 나뉘어 있다. 남구에서 이기면 울산시장이 됐고, 역대 민선 울산시장 모두 남구 기반 정치인이었다. 현 김두겸 시장도 남구청장 출신. 보수정당 지지세가 워낙 강했던 곳인데 2016년 총선에서는 3%p차 접전이 벌어지기도 했고, 2017년 대선에선 문재인 후보가 승리했다. 하지만 2020년 총선부터는 다시 보수세로 돌아섰는데, 김상욱 현 의원 지역구가 이곳(남구 갑)이다.
- 또다른 승부처는 북구(약 21만 명, 유권자는 약 17.6만 명)와 동구(1월 기준 약 16만 명, 유권자는 12.6만 명). 일단 두 곳을 합친 유권자 수(약 30만 명)는 남구보다 조금 많다. 그리고 북구에는 현대자동차가, 동구에는 현대중공업이 위치해서 노동자 표심이 중요하다. 이들의 마음을 잡은 진보정당 후보가 당선되거나 민주진보계열 후보들의 단일화가 이뤄질 경우 저력을 발휘했던 곳이기도 하다. 22대 총선 당시 북구에선 민주당-진보당 단일 후보인 윤종오 의원이, 동구에선 민주당 김태선 의원이 당선됐다. 동구에서는 국민의힘이 2022년 지방선거 당시 유일하게 구청장 선거를 패배하고 이재명 대통령이 2025년 대선에서 모든 동을 싹쓸이했다.

최주혜

- 이번 선거 역시 민주진보계열 후보가 북구와 동구에서 얼마나 강력한 지지를 받느냐, 국민의힘 후보가 얼마나 남구를 지키느냐가 관건이 될 가능성이 크다. 하나 더, '단일화' 변수가 남아 있다. 그간 선거 결과를 보면 북구와 동구에서 민주당과 진보정당이 연대할 때 보수정당 후보가 패배했다. 현재 여론조사를 봐도, 뉴스토마토-미디어토마토 조사를 보면 '민주진보 진영 단일화가 필요하다'는 의견이 45.4%로 나타났고 ubc울산방송-리얼미터 조사에서는 다자대결로 후보 지지도를 물었을 때, 민주당 김상욱 22.3% 국민의힘 김두겸 37.6% 진보당 김종훈 8.2%로, 민주당의 다른 후보들과 김종훈・김상욱 두 후보 지지도를 합칠 때 김두겸 시장을 넉넉하게 제치는 것으로 드러났다.
* 후보 지지도 : 김상욱 22.3% 김두겸 37.6% 김종훈 8.2% 이선호 9.3% 송철호 6.2%
- 김상욱 의원도 지난 3일 '이병한의 상황실'에 나왔을 때 "울산 같은 경우 민주당이 분열하지 않고, 더해서 진보당과 단일화했을 때 초접전 양상이 뜬다. 그리고 여론조사에서 10%p 정도는 이겨야지 본선에서 비슷해진다"며 단일화 필요성을 강조했다. 향후 선거 과정에서 여러 변수들이 정리되고, 그의 말대로 "동남풍이 불면 판이 뒤집어"지는 일이 울산에서 시작될 수 있을까.

덧붙이는 글 이 기사에 소개된 여론조사들의 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
#이병한의상황실 #울산 #김상욱 #김두겸 #김종훈

6.3 지방선거
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