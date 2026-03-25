최주혜
3) 울산시민신문-데일리리서치
* 2026년 1월 31일~2월 1일 울산 성인 1,001명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준)
- 가상대결 : 김상욱 46.2%-김두겸 35.3%
- 정당 지지도 : 민주당 47.0% 국민의힘 32.9%
4) 뉴스토마토-미디어토마토
* 2026년 1월 16~17일 울산 성인 1,003명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준)
- 가상대결 : 민주・진보당 단일 후보 47.0%-국민의힘 후보 40.6%
# 북
·동구는 굳건할까, 남구의 마음은 어디로 갈까
- 울산시장 선거에서 가장 먼저 주목할 지역은 남구. 울산에서 가장 인구가 많아서(2월 기준 약 30만 명, 지난 대선 기준 유권자 수는 약 26만 명) 유일하게 국회의원 지역구도 갑을로 나뉘어 있다. 남구에서 이기면 울산시장이 됐고, 역대 민선 울산시장 모두 남구 기반 정치인이었다. 현 김두겸 시장도 남구청장 출신. 보수정당 지지세가 워낙 강했던 곳인데 2016년 총선에서는 3%p차 접전이 벌어지기도 했고, 2017년 대선에선 문재인 후보가 승리했다. 하지만 2020년 총선부터는 다시 보수세로 돌아섰는데, 김상욱 현 의원 지역구가 이곳(남구 갑)이다.
- 또다른 승부처는 북구(약 21만 명, 유권자는 약 17.6만 명)와 동구(1월 기준 약 16만 명, 유권자는 12.6만 명). 일단 두 곳을 합친 유권자 수(약 30만 명)는 남구보다 조금 많다. 그리고 북구에는 현대자동차가, 동구에는 현대중공업이 위치해서 노동자 표심이 중요하다. 이들의 마음을 잡은 진보정당 후보가 당선되거나 민주진보계열 후보들의 단일화가 이뤄질 경우 저력을 발휘했던 곳이기도 하다. 22대 총선 당시 북구에선 민주당-진보당 단일 후보인 윤종오 의원이, 동구에선 민주당 김태선 의원이 당선됐다. 동구에서는 국민의힘이 2022년 지방선거 당시 유일하게 구청장 선거를 패배하고 이재명 대통령이 2025년 대선에서 모든 동을 싹쓸이했다.