오마이TV 이병한의 상황실

- 지역별로 구분해보면 좀더 차이가 나겠지만, 분명한 점은 '낙동강벨트'에서 치열한 접전이 예상된다는 것. 그 중 한 곳이 바로 울산이다. 최근 대진표도 완성됐다. 더불어민주당에서는 12.3 내란을 계기로 국민의힘을 탈당하고 넘어온 김상욱 의원이 본경선에서 승리, 공천장을 받았고 국민의힘은 김두겸 현 시장을 단수공천했다. 진보당 김종훈 전 동구청장도 일찌감치 선거운동 중이다.- 시시각각 변화하는 민심을 단정하기는 어렵다. 울산도 그렇다. 역대 선거 결과를 살펴보면, 2018년 민주당은 울산에서 시장 당선 + 기초단체장 5곳 모두 석권이라는 놀라운 결과를 거뒀다. 하지만 2022년 지방선거에선 국민의힘이 시장과 기초단체장 4곳을 탈환했다. 딱 한 곳, 동구만 진보당 김종훈 전 구청장이 사수했다. 총선 결과를 살펴봐도 2016년에는 총 6석 중 옛 새누리당 3석, 민주진보계열 무소속 3석이었지만 2020년에는 옛 미래통합당 5석, 민주당 1석이었고, 2024년에는 국민의힘 4석, 민주당 1석, 진보당 1석이었다. 김상욱 의원의 국힘 탈당으로 현재 구도는 국민의힘 3석, 민주당 2석, 진보당 1석.- 대선 결과도 미묘했다. 2022년 대선 당시 울산의 선택은 윤석열 국민의힘 후보(54.4%)였다. 지난해 대선에서도 득표 자체는 김문수 국민의힘 후보가 47.6%로 1위였다. 하지만 이재명 민주당 후보도 42.5%를 득표, 제법 많이 따라붙었다. 본인이 2022년 세운 '40.79%' 기록을 경신하기도. 12.3 내란 이후 민심의 지형도가 달라질 조짐이 보이는 셈.