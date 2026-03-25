광주광역시경찰청

광주 광산경찰서 전경경찰이 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비경선 득표율 관련 허위 문자 유포 사건에 대해 수사에 착수했다. 경선에 참여한 민형배 후보가 고발한 데 따른 것이다.광주광산경찰서는 민주당 예비경선 허위 득표율 문자 유포 관련 고발 사건을 수사팀에 배당했다고 25일 밝혔다.민 후보는 허위 득표율 문자 유포에 관여한 것으로 의심되는 7명을 지목해 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 지난 24일 고발한 것으로 파악됐다.경찰은 고발장 검토를 마친 뒤 고발인 측 조사 등을 거쳐 수사에 속도를 낼 방침이다.경찰 관계자는 "선거 사건인 만큼 엄정하고 신속하게 처리할 방침"이라고 말했다.이번 사건은 지난 20일 민주당 전남광주특별시장 예비경선 결과 발표 직후 불거졌다.강기정·김영록·민형배·신정훈·정준호·주철현 등 6명의 후보가 참여한 권리당원 100% 투표 방식의 예비경선 뒤 후보별 허위 득표율 문자가 경선 결과 발표 직후 카카오톡 등 SNS를 통해 급속히 퍼졌다.유포된 문자는 여러 버전이 있었는데, 이중엔 민 후보 득표율이 10%대 중반에 그친 것도 포함돼 있었다.민 후보와 캠프 관계자는 "선거 테러다" "지역 조직이 흔들리고 있다"라고 주장하며 강경 대응 방침을 밝혀왔다.민 후보는 본선 진출자만 발표한 중앙당을 향해 후보별 득표율 공개를 요구했으나, 당은 해당 문자가 허위라고만 밝혔다.[관련기사]