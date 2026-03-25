신영근

25일 오전 7시 30분, 홍성역과 버스터미널로 이어지는 한 회전교차로에는 일찌감치 민주당 군수와 도의원 예비 후보자를 비롯해 국민의힘 홍성군수 예비후보가 나와 선거운동에 나서며 지지를 호소했다.지난 22일 시작된 군지역 자치단체장과 군의원 예비후보에 많은 정치인들이 등록하면서 본격적인 선거운동이 시작됐다.공직선거법에 따르면 군의 지역구의원과 군수 선거는 선거기간 개시일 전 60일인 지난 22일부터 예비후보 등록이 시작됐다.충남 홍성군선거관리위원회에 따르면 지난 6.3 지방선거에서 홍성군은 군수와 군의원 11명(4개 지역구 9명, 비례대표 2명), 도의원 2명(2개 지역구) 등 모두 14명을 선출한다.중앙선관위 누리집에는 25일 오전 10시 기준, 홍성군수 예비후보로 더불어민주당은 손세희 전 대한한돈협회장, 명원식 전국농어민위원회 부위원장, 조용한 충남기술학원 원장 등 3명이 등록했다.국민의힘에서는 박정주 전 충남도 행정부지사, 이정윤 홍성군의원 등이 예비후보 등록을 마쳤다.무소속으로는 이두원 전 홍성군의원과 방병욱 건설법인감사가 등록해 홍성군수 선거에는 모두 7명이 예비후보로 등록했다.이외에도 충남도의원과 홍성군의원 예비후보 등에도 현직 의원을 비롯해 정치 지망생들의 도전이 이어졌다.그러면서 예비후보 등록 3일째인 25일, 홍성 지역 주요 도로와 교차로에는 아침과 저녁, 출퇴근 시간을 전후해 예비후보들로 북적였다.예비후보자를 비롯해 자원봉사자까지 이들은 연신 고개를 숙이고 손을 흔드는 등 얼굴 알리기에 본격적으로 나서면서 선거 분위기가 달아오르고 있다.특히, 민주당과 국민의힘에서는 일반인과 당원의 여론조사로 공천이 확정된다. 그래서일까. 경선을 앞둔 예비후보들은 지역구에서 시민들에게 낮은 자세로 선거운동에 나서면서 눈도장을 찍는 것.이런 가운데 25일 오전 7시 30분, 홍성역과 버스터미널로 이어지는 한 회전교차로에는 일찌감치 민주당 군수와 도의원 예비 후보자를 비롯해 국민의힘 홍성군수 예비후보가 나와 선거운동에 나섰다.홍성군수로 나선 민주당 손세희 예비후보는 '홍성의 경제 지도를 바꿉니다', 국민의힘 박정주 예비후보는 '전 충남행정부지사, 서울대학교 경제학사'라고 적힌 손팻말을 목에 두르고 나란히 유권자에게 고개를 숙였다. 손세희, 박정주 예비후보는 고등학교 동기로 친구 사이다.이날 민주당 손세희 예비후보는 "낮이든 밤이든 여러분(군민)과 눈 맞출 수 있다면 언제 어디든 가겠다"면서 "언제나 군민과 눈 맞추고 고개 숙이겠다. 믿을 수 있는 홍성의 일꾼! 절대 실망시키지 않는 손세희, 계속 지켜봐 달라"면서 지지를 호소했다.국민의힘 박정주 예비후보 역시 "시장이 살아나고 사람이 모이는 홍성, 홍성의 변화는 지금 시작해야 한다"면서 "박정주가 홍성을 다시 살리겠다"는 각오를 밝혔다.