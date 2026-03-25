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김지호 더불어민주당 성남시장 예비후보가 안철수 국민의힘 의원의 발언을 두고 "성남의 도시 가치를 떨어뜨리는 정치공세"라며 강하게 비판하고 나섰다.더불어민주당 경기도당 공천관리위원회가 성남시장 후보로 김병욱 전 국회의원(아래 김 전 의원)을 단수 공천한 가운데, 경선 경쟁자였던 김지호 예비후보가 김 후보 장남의 고가 아파트 매입 의혹을 제기하며 공천 철회를 강력히 요구하고 나섰다.김 예비후보는 25일 사회관계망에 올린 글을 통해 "20억 원의 빚을 내 '아빠 찬스'로 강남 아파트를 매입했다는 의혹이 있다"라며 "김 전 의원의 공천을 철회해야 한다"고 주장했다. 앞서 민주당 경기도당 공관위는 지난 20일 도덕성과 정책 역량, 본선 경쟁력 등을 종합적으로 고려해 김 전 의원을 단수 공천했다고 발표했다.논란의 핵심은 1994년생인 김 후보의 장남 부부가 지난 2024년 서울 강남구 개포동의 아파트를 28억 원(취득세 포함 약 29억 원)에 매수한 과정이다. 김 전 의원 측은 언론 해명을 통해 "장남 부부가 부모에게 7억 원을 빌리고 은행 대출 10억 원을 받았으며, 나머지 12억 원은 기존 전세금 등으로 충당했다"고 밝힌 바 있다.이에 대해 김 예비후보는 "사회초년생인 30대 부부가 맞벌이라 하더라도 3년 사이 현금 12억 원을 모았다는 설명은 상식적으로 납득하기 어렵다"며 "근로소득원천징수영수증 등 객관적 자료를 통해 자금 출처를 투명하게 증명해야 한다"고 지적했다.김 예비후보는 김 전 의원의 정무위원회 활동과 며느리의 취업 간 상관관계에 대해서도 날을 세웠다. 김 전 의원이 국회 정무위 간사 시절 인터넷전문은행법을 대표 발의해 통과시켰는데, 이후 며느리가 해당 법과 이해관계가 있는 '토스(비바리퍼블리카)'에 재직하게 된 점을 들어 특혜나 이해충돌 여부를 검증해야 한다는 주장이다.또한, 현재 미국 유학 중인 장남 부부가 고액의 대출 이자와 보스턴 현지 체류비, 3인 가족 생활비 등을 어떻게 감당하고 있는지에 대해서도 편법 증여 의혹을 제기하며 명확한 해명을 촉구했다.김 예비후보는 "성남시는 이재명 대통령이 정치적 기반을 다진 상징적인 곳"이라며 "20억 원에 달하는 빚과 부모 자금을 동원한 강남 아파트 매입을 '상식'이라 표현하는 것은 이재명 정부의 부동산 정책 기조에 정면으로 배치된다"고 거듭 비판했다. 이어 "지금 필요한 것은 해명이 아니라 검증"이라며 "민주당은 즉각 자료 제출을 요구하고 철저한 검증에 착수해야 한다"고 강조했다.이에 대해 김병욱 후보는 장남 부부의 누적 근로소득은 약 17억 원이며, 주택 매입 시점까지의 합산 소득만도 13억 5천만 원이고, 여기에 며느리의 전문직 신용대출 2억 원, 결혼 당시 보유 자산과 축의금 약 2억 원이 별도로 존재한다고 설명했다. 부모 대여금에 대해선 "차용증 작성과 공증 절차를 거쳤고, 현재까지 이자를 지급받고 있다"며 "정상적인 금전 거래임에도 일부에서 편법 증여로 주장하는 것은 사실과 다르다"고 밝혔다.