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강찬호 더불어민주당 광명시 3선거구(하안동, 학온동) 예비후보강찬호
더불어민주당 소속으로 광명시의회에 입성한 이지석 광명시의회 의장이 지방선거를 코앞에 두고 국민의힘에 입당, 경기도의원 공천을 신청하자 비난의 목소리가 나오고 있다.
이 의장은 자신의 지역구인 광명을 지역위원장 등과 갈등으로 민주당을 탈당한 뒤 무소속으로 국민의힘 시의원들과 협력해 시의장에 선출된 것으로 알려졌다.
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강찬호 광명시 3선거구(하안동, 학온동) 더불어민주당 예비후보는 25일 이 의장을 비판하는 논평을 발표했다.
논평에서 이 의장의 국민의힘 입당과 공천 신청 소식 등을 전하며 "이 의원의 행태는 민주당의 공천을 배신하고 자신의 입신을 쫓는 전형으로 보이고, 민주당의 책임 공천이 실패 사례일 수도 있다"라고 밝혔다.
그러면서 " 만약, 이 의원이 국민의힘 공천을 받게 돼 3선거구에 도전한다면, 민주당의 후보가 되어 반드시 이 의원과 국민의힘을 심판하겠다"는 각오를 전했다.
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