영남일보

대구지역 일간지인 <영남일보>가 리얼미터에 의뢰해 지난 22일과 23일 양일간 대구시민 812명을 대상으로 한 조사에서 김부겸 전 국무총리가 국민의힘 대구시장 후보와의 가상대결에서 모두 이기는 것으로 나타났다.국민의힘 대구시장 적합도에서는 컷오프된 이진숙 전 방통위원장과 주호영 의원에 대한 지지도가 가장 높았다. 이 전 방통위원장이 24.9%의 지지를 받아 1위로 조사됐고, 그 뒤로는 주호영 의원(18.6%), 추경호 의원(12.6%), 유영하 의원(5.3%), 윤재옥 의원(4.5%), 최은석 의원(3.6%), 이재만 전 동구청장(3.1%), 홍석준 전 의원(2.5%) 순이었다. 하지만 마땅한 후보가 없다(15.4%)거나 잘 모르겠다(6.6%)는 응답도 20%가 넘었다.다만 국민의힘 지지층만을 대상으로 한 조사에서는 이 전 위원장이 37.5%를 기록했고 추경호 의원이 20.0%로 주호영 의원(15.0%)를 앞서는 것으로 나타났다. 뒤이어 윤재옥 의원(6.8%), 유영하 의원(4.8%), 최은석 의원(4.6%), 이재만 전 동구청장(2.4%), 홍석준 전 의원(1.9%) 순이었다.정치적인 지지와 관계 없이 대구 발전을 위한 인물 적합도를 묻는 조사에서선 김 전 총리가 가장 높게 나왔다. 김 전 총리는 36.5%의 지지를 얻어 1위에 올랐고, 그 뒤로는 이진숙 전 위원장(20.9%), 주호영 의원(10.6%), 추경호 의원(10.4%) 순이었다.여론조사 기간 중 국민의힘 공천관리위원회가 상위권을 달리던 이진숙 전 위원장과 주호영 의원을 컷오프하면서 보수표 일부가 김 전 총리 쪽으로 이동한 것으로 나타났다. 또 일부는 '지지후보 없음'으로 돌아서며 관망세를 보이는 것으로 나타나 향후 부동층의 표심에 따라 대구시장 선거는 요동칠 것으로 보인다.또 김 전 총리가 국민의힘 일대일 경쟁에서는 앞서는 것으로 나타났지만 국민의힘 후보 전체 지지율과 비교하면 역시 국민의힘 후보가 앞서고 있다. 결국 국민의힘 후보가 누구로 결정되느냐에 따라 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상된다.한편, 김 전 총리는 지난 24일 대구 달서구 두류네거리 인근에 사무실을 구하고 이달 말쯤 대구시장 출마를 선언할 것으로 알려졌다.이번 조사는 <영남일보>가 리얼미터에 의뢰해 지난 22일과 23일 양일간 구조화된 설문지를 이용한 무선응답 방식으로 진행됐으며 대구시민 812명이 응답했다. 응답률은 7.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.4%P다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.