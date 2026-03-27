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주택·거처 종류별 자가거주율 표 (2020)박인석 정리
표는 국가통계포털(KOSIS) 인구총조사(2020) 통계 중 '거처의 종류별 점유형태별 가구' 통계를 기초로 아파트와 비아파트의 자가거주가구 비율 등을 계산한 것이다(2025년 인구총조사 결과가 아직 공표되지 않아 2020년 통계를 사용함).
"아파트는 자가거주 비율이 높고 비아파트는 임대 거주 비율이 높다"는 통념은 표에서 '① 거처 종류별 자가거주 가구 비율'에 근거한다. 실제로 아파트는 66.2%, 비아파트는 50.3%로 아파트가 높다. 서울만 보면 아파트 58.3%, 비아파트 34.8%로 격차가 더 커진다. 그런데 이 수치만으로 비아파트가 자가 거주 비율이 낮은 주택이라고 할 수 있을까?
비아파트는 한 집에 여러 가구가 함께 사는 경우가 많다. '④ 거처당 거주 가구 수'를 보면, 아파트는 한 집당 1.0가구인 반면 비아파트는 전국 1.47가구, 서울은 1.65가구다. 한 집에 여러 가구가 함께 거주하다 보니 총거주가구를 분모로 삼으면 비아파트의 자가거주 비율이 낮게 나오는 것이 당연하다.
"비아파트는 내집마련용이 아니라 투자·임대용 중심"이라는 주장을 하려면, 집 소유주가 거주하지 않는 집이 대부분임을 증명해야 한다. 그러려면 총거주가구 수가 아니라 총주택 수를 분모로 계산해야 한다. 빈집을 제외한 '③ 거처 종류별 자가거주율'이 그 기준이다. 이 수치를 보면 소유주가 거주하는 비율은 아파트 65.9%, 비아파트 73.7%로, 오히려 비아파트가 높다. 서울도 아파트 58%, 비아파트 57.3%로 거의 비슷하다. "비아파트는 내집 마련보다는 임대 중심"이라는 말은 사실이 아니다.
오히려 비아파트는 소유주가 직접 거주하는 비율도 높으면서 동시에 임차 가구도 수용한다는 사실에 주목해야 한다. 주택 수(C)는 아파트가 비아파트보다 훨씬 많지만, 거주하는 가구 수(A)는 비슷하다. 서울은 오히려 비아파트에 거주하는 가구가 많다. '① 거처 종류별 자가거주가구 비율'의 나머지인 임차가구 비율을 보면, 서울은 아파트 거주 가구 중 임차가구가 41.7%인 데 비해 비아파트는 65.2%로 훨씬 높다. '비아파트는 임대 중심 주택'이 아니라 '자가 공급과 임대주택 공급 효과를 동시에 갖는 주택'이라고 해야 정확하다.
비아파트 매매가 쉽지 않다는 오해
아파트단지 선호를 부추기는 또 다른 통념이 있다. 아파트는 비슷한 조건의 매물이 많아 쉽게 사고팔 수 있는 반면, 비아파트는 집마다 건축 조건과 주변 동네 여건 차이가 커서 거래가 어렵다는 것이다. 이 생각은 사실일까?
아파트가 환금성이 좋다는 통념은 주택 매매거래량 통계에 근거한다. KOSIS '주택매매거래현황' 통계에 따르면, 2025년 전국에서 거래된 주택 72만 6111호 중 아파트가 57만 490호로 78.6%를 차지한다. 서울은 126,806호 중 83,131호로 66.5%다. 압도적인 수치지만 이유는 단순하다. 전체 주택 중 아파트가 많기 때문이다. 2024년 기준 전국 총 주택 중 아파트 비율은 65.3%, 서울은 60.1%다. 아파트가 많으니 거래도 많은 것이다.
이런 통계를 근거로 "아파트는 다른 주택에 비해 매매거래량이 많기 때문에 환금성이 좋다"고 할 수 있을까? 1000채 중 100채가 거래되는 주택과 100채 중 20채가 거래되는 주택 중 어느 쪽이 환금성이 높다고 해야 할까? 정확하게 비교하려면 거래량이 아니라 매매거래율(총주택 대비 거래 비율)을 따져봐야 한다.
아래 두 그림은 2015년부터 2024년까지 주택유형별 매매거래율을 계산한 그래프다. 여기서 눈에 띄는 것은 아파트의 매매거래율이 가장 높지 않다는 사실이다. 다세대주택과 연립주택이 거의 매년 아파트보다 높다. 특히 서울에서는 다가구주택을 제외한 모든 주택유형의 매매거래율이 아파트보다 높다. 비아파트는 아파트에 비해 매매가 쉽지 않다는 통념도 사실이 아닌 것이다.