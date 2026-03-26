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26.03.26 07:17최종 업데이트 26.03.26 07:18
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민주당 서산태안지역위원회 선거기획단은 오는 28일 오후 서산시장 예비후보들의 합동토론회가 개최된다. SNS 갈무리

더불어민주당 서산시장 예비후보들이 경선을 앞두고 한 자리에 모인다.

민주당 서산태안지역위원회 선거기획단에 따르면 오는 28일 오후 서산시장 예비후보들의 합동토론회가 개최된다.

민주당 시장 후보로 등록한 예비후보는 맹정호 전 서산시장, 박상무 전 도의원, 한기남 전 청와대 행정관 등 모두 3명이다.

앞서 이들은 지난 1일과 2일 선거기획단이 주최한 후보별 대담회를 통해 지방선거에 나서는 각오를 비롯해 각종 정책과 공약에 대해 밝힌 바 있다.(관련기사: [서산] 민주당 서산태안지역위, '시장 예비후보 정책 검증'... 공천 경쟁 본격화 https://omn.kr/2h7pp)

선거기획단에 따르면 후보별 대담회에 이어 개최되는 예비후보 합동토론회는 조한기 TV를 통해 생방송으로 진행된다.

합동토론회 방식은 서산 시민, 민주당 당원들이 보내 준 질문을 바탕으로 공통 질문, 개별 질문, 깜짝 질문 그리고 토론의 백미라 할 수 있는 주도권 토론 2회 등이 90분간 진행된다.

다음 달 초 경선을 앞두고 개최되는 합동토론회에서 예비후보들은 자신만의 공약을 발표하면서 당원을 비롯해 유권자 마음 잡기에 나설 것으로 보인다.

선거기획단은 SNS를 통해 서산시장 예비 후보자 합동토론회를 알리면서 "과연 위기의 서산시를 구할 진정한 후보, 참 후보는 누구인가"라면서 불꽃 튀는 토론회를 예고했다.

한편, 민주당은 오는 4월 초 일반 시민 50%, 당원 50% 비율로 여론조사를 실시해 시장 후보를 결정할 예정이다.

그러나, 1차에서 득표율 절반을 넘지 못하면 3위를 제외하고 상위 1, 2위가 2차 경선을 실시해 최종 서산시장 후보를 결정할 계획이다.
#서산시 #민주당서산태안지역위 #합동토론회

6.3 지방선거
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